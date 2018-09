Polícia desbarata rede de prostituição envolvendo brasileiras e peruanas

Na porta dos bordéis, os clientes eram perguntados sobre qual nacionalidade de mulheres eles preferiam: “Brasil? Peru?”

As reclamações de vizinhos sobre o funcionamento de um bordel no interior de um apartamento no Brooklyn (NY) foram feitas às autoridades há vários meses. Homens, chegando a qualquer hora do dia ou da noite, eram perguntados na porta qual nacionalidade de mulheres eles preferiam: “Brasil? Peru?” As informações são do jornal The New York Times.

Em setembro de 2017, policiais arrombaram a porta do apartamento, mas o encontraram vazio. O suposto bordel, na divisa entre Gowamus e Park Slope, fechou silenciosamente antes da batida policial, assim como aconteceu com muitos outros na vizinhança, pouco antes dos agentes aparecerem. O império da prostituição estava sempre a um passo a diante da lei. Entretanto, semana passada, os promotores públicos descobriram a razão: Eles disseram que os bordéis eram administrados por um detetive aposentado que foi alertado repetidamente sobre as batidas por policiais na ativa. O caso trouxe à tona um dos piores escândalos de corrupção que atingiu o Departamento de Polícia de Nova York há muitos anos.

O detetive aposentado, Ludwig Paz, de 51 anos, foi preso e acusado de administrar uma sofisticada rede de prostituição e jogos ilegais que se espalhava por Queens e Brooklyn, movimentando milhões de dólares. Três sargentos, 2 detetives e 2 policiais também foram acusados. Dois outros oficiais também tiveram suas pistolas e credenciais confiscadas e foram afastados do trabalho. Dezenas de civis foram presos e muitos outros estão sendo procurados.

A corrupção policial em New York City revelou há muito tempo sua parcela de personagens notórios: Os novatos trabalhando para os traficantes de drogas, os investigadores veteranos nos bolsos dos chefes da Máfia, as trocas de favores e pagamentos de propinas. Entretanto, Paz, segundo os promotores, representa um tipo especial: Um ex-detetive que manteve o histórico profissional limpo até aposentar-se. Posteriormente, ele utilizou a experiência profissional para se tornar o rei do crime, o qual uma vez a função dele foi combater. Os muitos anos trajando o uniforme no Brooklyn, disse a polícia, provaram terem funcionado como um treinamento profissional para a segunda carreira: Provedor de prostitutas e protetor de cafetões.

“Devido a familiaridade dele com as ferramentas e vícios do ofício; além de saber como investigar esse tipo de negócio, ele tornou-se um especialista”, comentou um policial que pediu anonimato. “Ele percebeu, uau, que podia fazer muito dinheiro”.

As autoridades policiais rapidamente assumiram o crédito pelo desmantelamento da rede de prostituição e jogos ilegais, alegando que as prisões eram a evidência de que o Departamento de Polícia podia se autopoliciar. Ainda assim, o sucesso aparente de Paz em evitar ser pego em flagrante há vários anos revela a força duradoura da “lei do silêncio”, sob a qual os agentes ficam mudos com relação às más ações de seus colegas de trabalho.

. Operação “Zap”

No final, a “lei do silêncio” foi denunciada. O pivô foi um policial que denunciou o esquema ao Bureau de Assuntos Internos (IAB). Na quarta-feira (12), não houve alertas. Os policiais esperaram até à 1 hora da tarde; quando os bordéis abrem para atender os clientes, e realizaram batidas em 3 deles; prendendo todas as pessoas que foram encontradas. Num local, os agentes algemaram um idoso de 72 anos, que foi liberado depois de convencer as autoridades que não tinha nada a ver com aquilo. As batidas foram a culminação de uma investigação que começou com uma ligação telefônica em 2015 ao Bureau de Assuntos Internos, feita por um policial. Três anos depois, o denunciador, seria elogiado pelo Comissário James P. O’Neill durante uma conferência de imprensa como “um policial que reconheceu que o comportamento e ações de até um dos nossos membros refletem em cada outro membro deste departamento de polícia”.

O porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), Phillip Walzak, disse que o órgão está investigando se ocorreram circunstâncias quando os crimes descritos no caso poderiam ter sido detectados mais cedo. Semana passada, Paz e todos os policiais presos alegaram inocência. As autoridades especularam a possibilidade de não ocorrerem mais prisões; a não ser que surjam novas informações.