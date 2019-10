Polícia e autoridades eleitas terão que acatar pedidos do ICE na FL

Controversa, a lei da Flórida SB-168 continuará a proibir a existência de cidades-santuário no estado

Um juiz federal bloqueou temporariamente uma parte de uma polêmica lei da Flórida que pedia à polícia local que ajudasse as autoridades federais de imigração, entretanto, deixou em vigor uma emenda em que os policiais teriam que deter imigrantes indocumentados até que agentes federais os recolhessem. Em uma ordem emitida na segunda-feira (30), um dia antes de a nova lei entrar em vigor, a juíza distrital de Miami, Beth Bloom, cancelou uma pequena parte da lei estadual que exigia que policiais da Flórida cooperassem com agências federais de imigração. A lei da Flórida SB-168 continuará a proibir a existência de cidades-santuário.

Bloom decidiu que a polícia local não pode transportar imigrantes indocumentados através das linhas estaduais a pedido dos agentes federais, julgando ser estritamente o trabalho do governo federal. Tal decisão pode ser apelada. No entanto, a decisão mantém que os departamentos de polícia locais ainda seriam obrigados a manter as pessoas presas por mais dois dias até que os agentes do Departamento de Imigração (ICE) as fosse buscar.

A magistrada citou as leis aprovadas pelo Congresso precedentes para esse tipo de cooperação local e federal, derrubando um argumento central do caso na justiça, movido por advogados de imigração e pela cidade de South Miami (FL).

“O Congresso indicou claramente que procurava facilitar e não antecipar o tipo de cooperação que a SB-168 exige”, escreveu Bloom na determinação.

“Estou um pouco confuso com isso. É ridículo”, disse o prefeito de South Miami, Philip Stoddard, um dos envolvidos no caso. “Está colocando a imigração acima da segurança pública”.

De acordo com a lei, os departamentos de polícia locais deverão reter imigrantes sem documentos que foram detidos por mais 48 horas, até que o ICE chegue e os transporte para um centro de detenção federal. As pessoas que cumpriram integralmente sua sentença local ou fiança postada também serão detidas por mais 2 dias.

A cidade de South Miami e vários grupos de defesa dos imigrantes entraram iniciaram uma ação judicial contra o Governador Ron DeSantis e a procuradora-geral da Flórida, Ashley Moody, em junho, na esperança de interromper a legislação controversa. Alguns dos grupos que processaram incluem a Coalizão de Imigrantes da Flórida, Associação de Trabalhadores Agrários da Flórida, WeCount!, Americanos pela Justiça dos Imigrantes, Hope Community Center e QLatinx.

DeSantis assinou a lei em junho, que entrou em vigor em 1º de julho e será aplicada pela polícia a partir de terça-feira (8). Os ativistas foram representados pelo Southern Poverty Law Center, Community Justice Project e University of Miami School of Law Immigration Clinic. A lei permite que o Governador ou o Procurador-Geral tome medidas contra autoridades eleitas que não cumprirem a lei, inclusive removendo-os do cargo.

Em uma audiência na semana passada, Paul Chavez, advogado do Centro de Direito da Pobreza do Sul, argumentou que a exigência da lei de que a polícia use “os melhores esforços” para ajudar na imigração é muito vaga para impor.

“Os inimigos políticos do Governador”, disse Chávez, “podem interpretar os ‘melhores esforços’ de maneira diferente”. A ambiguidade do que está escrito pode abrir uma nova rota para o Governador “remover inimigos políticos do cargo”, argumentou o advogado.

“Se eu não cumprir as disposições desta lei, algumas das quais são amplamente vagas, o Governador poderá me afastar do cargo”, disse Stoddard antes da audiência.

Aparentemente, Bloom não se convenceu: “O Tribunal acredita que os ‘melhores esforços’ devem ser suficientemente claros sobre qual conduta seja ou não vaga”, diz a ordem.

Na denúncia, South Miami argumentou que a lei estadual entra em conflito com uma resolução da cidade de 2017, que dizia que as autoridades da cidade não se “entrelaçariam” com as autoridades de imigração. A cidade aprovou a resolução depois que a polícia de South Miami se viu envolvida em batidas migratórias. Em virtude disso, os líderes da cidade queriam evitar a repetição desses episódios.