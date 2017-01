Polícia Estadual nega estar fazendo batidas migratórias em NJ

Fotografia de patrulheiro anotando nomes no interior de um ônibus foi interpretada como a de um agente de imigração nas redes sociais

Na manhã de domingo (29), a Polícia Estadual de New Jersey postou em sua página no Facebook duas fotos de um patrulheiro de pé, escrevendo em um formulário no interior de um ônibus. A fotografia foi tirada por um passageiro e postada no Instagram. Rapidamente, os internautas começaram a especular sobre as ações do patrulheiro e a possibilidade de tratar-se de uma batida migratória espalhou-se nas redes sociais.

Em decorrência disso, a Polícia Estadual tentou “esclarecer as coisas” para aliviar a “suspeita e confusão”.

“Não, isso não foi uma batida. Nós não estávamos verificando os seus papéis. Os nomes anotados não foram incluídos em uma base de dados federal ultra secreta”, postou a polícia no Facebook.

O patrulheiro estava simplesmente anotando os nomes dos passageiros a bordo de um ônibus da companhia Transbridge envolvido numa colisão com um BMW na noite de sábado (28), informou o Sargento Jeff Flyn, na manhã de segunda-feira (30).

O acidente ocorreu na milhagem 11.4 da Interstate 78, às 8:24 pm, acrescentou o sargento. Ninguém se feriu, embora o para-brisa da BMW tenha rachado. Em casos de acidentes, é procedimento padrão dos agentes anotarem o nome, idade e endereço de motoristas e passageiros envolvidos, frisou a Polícia Estadual na postagem.

Os passageiros dos ônibus não são obrigados a apresentar documentos de identificação e podem dar a informação verbalmente ao policial.

. Trump age na imigração:

No domingo (29), o chefe de pessoal da Casa Branca, Reince Priebus, disse que o decreto de lei do presidente que impede cidadãos de 7 países muçulmanos não afetará os portadores de green card.

“Nós não passamos por cima do Departamento de Segurança Interna (DHS), com relação aos portadores do green card, isso não os afetará”, disse Priebus no programa “Meet The Press”, do canal NBC.

Entretanto, Priebus frisou que um indivíduo que viaja com frequência para um dos 7 países incluídos na ordem executiva, ele tende a ser “interrogado até que um programa melhor entre em vigor”.

“Nós não queremos que as pessoas que viajam continuamente a um desses sete países que abrigam terroristas viajem livremente entre os EUA e esses países”, disse ele.

Quando pressionado se a ordem impactaria os portadores de green card, Priebus pareceu se contradizer, respondendo: “Bem, é claro que sim”.

“Se você viajar para lá e para cá com frequência; estará sujeito a ser investigado”, acrescentou.

Priebus esclareceu que os agentes da Alfândega e Patrulha da Fronteira (CBP) terão o livre arbítrio em decidir se pessoas oriundas dos 7 países, Iraque, Iran, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, devam ser interrogadas com mais rigorosidade. Ele reiterou que as ordens de Trump não impacta os portadores de green card.

Priebus acrescentou que mais países podem ser acrescentados à lista incluída no decreto de lei do presidente.

“Talvez, outros países precisem ser acrescentados em um próximo decreto de lei”, comentou. “Entretanto, para fazer isso de forma rápida, de uma acelerada, nós usamos os sete países que já tinham sido identificados e codificados”, detalhou.