Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de matar mineiro atropelado

O motorista não parou para prestar socorro; polícia pede ajuda para localizá-lo

O mineiro Daniel Marcio Pinheiro de Lima, de 51 anos, morreu na manhã de quarta-feira, dia 14, depois de ser atropelado na cidade de Sutton (Massachusetts). De acordo com as informações, ele fazia uma corrida pela Singletary Avenue, quando foi atingindo por um carro. As informações são do jornal Brazilian Times.

Ele era um apaixonado por corrida e disputou várias maratonas. Daniel residia na cidade de Millbury e era Psicanalista formado pela Boston Graduate School, em 2013.

O motorista não parou para prestar socorro. O departamento de Polícia de Sutton informou que está investigando o caso e pediu ajuda da comunidade para localizar o motorista ou identificar o carro que atropelou o brasileiro. O telefone colocado a disposição é (508) 865-8746, com o detetive Bohanan. As primeiras pistas relatam que o veículo é uma SUV branca.

Vídeos de vigilância de uma loja de conveniência, mostra o brasileiro correndo pela Singletary por volta das 6:00 am, a cerca de um quilômetro e meio de distância de onde ele foi atropelado e morto. O marido da mulher que encontrou o corpo cerca de duas horas depois do atropelamento, disse que ela notou que havia algo na entrada da garagem quando foi pegar o jornal.

De acordo com a polícia, por volta das 8:15 am, ele ligou para informar sobre um homem inconsciente no gramado à frente de sua casa. Quando os oficiais chegaram ao local encontrar a vítima, que mais tarde foi identificada como o brasileiro.

Ela chamou pelo marido, dizendo que havia um corpo na frente da casa.

A família De Lima deu uma declaração dizendo que “ele era a pessoa mais maravilhosa, muito amado e sua falta será sentida por muitos. Não há palavras para expressar a dor. Correr era uma de suas coisas favoritas na vida. Ele nos deixou fazendo o que ama. A família aprecia todo o amor e as orações das pessoas”.

A polícia informou que está procurando por uma SUV de cor branca, com danos na lateral do passageiro, no para-choques dianteiro, a área do capô e no para-lama dianteiro. “Acreditamos que é impossível que a pessoa não tenha percebido que atingiu a vítima”, disse o chefe de polícia, Dennis Towle.

Daniel mudou-se para os EUA e alcançou seu sonho de possuir uma casa e se tornar um psicólogo. Ele deixou um filho pequeno.