Polícia prende brasileiro que roubou carro com criança em Newark

No momento do crime, Sanders Martins Gomes trajava a camisa de um time de futebol paranaense

No domingo (16), agentes do Departamento de Polícia de Newark localizaram e prenderam Sanders Martins Gomes, de 40 anos, acusado de roubar um carro estacionado na Ferry St., no bairro do Ironbound, com uma menina de 2 anos no interior. Ele é acusado de roubo de veículo e pôr em perigo o bem-estar de um menor depois que roubou o carro cujo motorista deixou ligado e com a filha dormindo no assento traseiro enquanto fazia uma entrega de mantimentos, na segunda-feira (10), informou o diretor do Departamento de Segurança Pública, Anthony Ambrose.

Aproximadamente, às 2:27 da tarde, a polícia foi informada de um roubo de carro em frente ao número 146 da Ferry St. Uma mulher de 24 anos, moradora em Union, disse às autoridades que estacionou o carro com a filha de 2 anos no interior para entregar mantimentos na casa de parentes. Quando ela retornou de uma das viagens, o veículo havia desaparecido.

Os policiais encontraram o carro com a criança, que aparentemente estava ilesa, ainda no assento a pouco mais de 100 metros na Adams St. A menina foi levada ao Hospital Universitário (UMDNJ) para avaliação médica.

O aparelho telefônico da motorista foi roubado durante o incidente, detalhou a polícia.

Os detetives da unidade de Crimes Graves receberam a informação de um morador que Gomes, já procurado por outros crimes, estava cortando o cabelo em um salão na esquina das ruas Broad e South.

Ele também foi acusado de posse ilegal de drogas. As autoridades detalharam que os agentes também encontraram com ele 6 papelotes de heroína, uma dose de craque e um contentor pequeno com cocaína.

Através de um comunicado, Ambrose agradeceu a colaboração da população local na localização do suspeito.

“Quando os nossos residentes nos ajudam enviando informações que identificam suspeitos e oferecem informações sobre o paradeiro deles, nós podemos ser mais eficientes e rápidos nas prisões e remoção deles das ruas”, disse Anthony.

Gomes foi visto a última vez caminhando em direção ao norte da Adams St., distante da Ferry Street. Na ocasião, ele foi descrito como branco, de aproximadamente 20 anos de idade, 6 pés de altura (1.82 metro) e 180 libras (81 quilos). Ele trajava um boné vermelho e branco, uma camiseta de futebol também nas cores vermelha e branca com a palavra “Racco” em letras brancas na frente e trás, calça de corrida da marca Adidas preta e branca e tênis Nike azul e branco.

O secretário de segurança alertou a população para ter mais cuidado na forma com que lidam com os veículos.

“O roubo desse carro poderia ter sido evitado. Esse foi um ato descuidado e negligente que sem necessidade pôs em risco a filha dela. Nós temos alertado o público sobre deixar os carros ligados e sozinhos. Aproximadamente, 32% dos carros roubados em Newark neste ano foram deixados ligados”, disse Anthony.

“Esse problema não é exclusivo de Newark”, acrescentou. “Ele é problemático em todo o estado. Todos têm que estar agradecidos que isso não tenha terminado de forma trágica”.

Em menos de 1 semana, esse foi o segundo incidente envolvendo a segurança de menores em Newark. Na quarta-feira (5), um homem trancou-se no 10º andar de um prédio do condomínio New Community Douglas Homes, na Hill St., com um menino de 7 anos. O indivíduo teria roubado um dos residentes no elevador do edifício, informou Ambrose.