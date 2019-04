Polícia prende gangue de brasileiros em Massachusetts

O Primeiro Comando de Massachusetts (PCM) surgiu há cerca de 2 anos e teria ligações com o crime organizado no Brasil

Na quinta-feira (25), membros e associados da gangue Primeiro Comando da Massachusetts (PCM), com ligações no Brasil, compareceram à Corte para ouvirem formalmente as acusações de tráfico de drogas e armas de fogo, roubos e sequestros em Massachusetts, informaram as autoridades. As informações são do canal de TV local Boston 25 News.

Os membros da gangue residem em várias comunidades da área quando foram presos, incluindo Boston, Stoughton, Malden, Everett, Somerville, Brighton e Chelsea e anteriormente em Whitman, Framingham e Revere, todas em Massachusetts. Vários deles estão em situação migratória irregular nos EUA, detalhou o promotor público, Andrew Lelling, através de um comunicado.

As autoridades também apreenderam 27 pistolas, 2 espingardas de cano curto, 1 espingarda, 1 rifle e centenas de cartuchos de munição durante a batida policial.

“As gangues violentas que proliferam a violência são um flagelo em nossas comunidades”, disse Lelling. “Nos últimos meses, membros e associados do Primeiro Comando de Massachusetts têm cometido crimes sérios e violentos: roubando descaradamente o comércio local, traficando drogas, armas de fogo ilegais e até sequestrando uma jovem”.

“Não vamos ficar de braços cruzados e permitir que esses criminosos interrompam a segurança e a paz de nossas comunidades”, acrescentou Lelling. “Que as prisões e acusações de hoje (25) sejam uma mensagem para os membros de gangues e seus associados: Se você ameaçar a segurança e o bem-estar dos residentes de Massachusetts, iremos prendê-lo e processá-lo usando todos os recursos federais à nossa disposição”, acrerscentou.

Entre os 14 acusados detidos estão:

. Marcio Costa, conhecido como “Marcinho” e “Marcin”, de 28 anos, morador em Malden, o suposto líder do PCM foi acusado de conspiração RICO (Extorsão Influenciada e Organizações Corruptas), conspirar para cometer roubo, conspirar para distribuir substâncias controladas e envolvimento com armas de fogo sem licença;

. João Pedro Marques Guimarães Gama, conhecido como “Baiano” e “Baianinho”, de 21 anos, indocumentado e residente em Malden, foi acusado de conspiração RICO, conspirar para cometer assalto, envolvimento em negócio de armas de fogo sem licença e ser um estrangeiro na posse de uma arma de fogo;

. Breno Henrique da Silva, de 20 anos, residente em Somerville, foi acusado de conspiração RICO, conspirar para cometer roubo e conspirar para distribuir substâncias controladas;

. Álvaro dos Santos Melo, de 22 anos, residente em Everett, foi preso e acusado de conspiração RICO, conspirar para cometer roubo e conspirar para distribuir substâncias controladas;

. Edson da Silva, de 19 anos, morador em Whitman, foi preso por acusações de sequestro, posse de armas de fogo, RICO e roubo;

. Igor Costa, de 20 anos, morador em Framingham, foi detido e acusado federalmente por RICO e conspirar para cometer roubo;

. Vinicius Gonçalves de Assis, residente em Revere, foi preso e acusado federalmente por conspiração RICO;

. Rodrigo Tavares, de 19 anos, morador em Stoughton, foi acusado de ser um estrangeiro com posse de uma arma de fogo e envolvimento com armas de fogo sem licença;

. Rony de Freitas, de 21 anos, morador em Lowell, foi acusado de envolvimento com armas de fogo sem licença;

. Fernando de Oliveira, de 24 anos, indocumentado e morador em Brighton, foi acusado de ser um estrangeiro em posse de uma arma de fogo e envolvimento com armas de fogo sem licença;

. Elwood Cortes Navedo, de 23 anos, morador em Lowell, foi acusado de envolvimento com armas de fogo sem licença;

. Mouad Nessassi, de 21 anos, morador em Boston, foi acusado de envolvimento com armas de fogo sem licença, distribuição de 28 gramas ou mais de pasta de cocaína e posse de arma de fogo não registrada;

. Fadwa Chimal, de 19 anos, foi preso e acusado de se envolvimento com armas de fogo sem licença;

. Jennifer Romero, de 26 anos, moradora em Chelsea, foi acusada de se envolvimento com armas de fogo sem licença e distribuição de 28 gramas ou mais de pasta de cocaína.

. Vínculo com a criminalidade no Brasil:

De acordo com documentos judiciais, em setembro de 2018, as autoridades federais, estaduais e municipais começaram a investigar membros e associados da PCM, uma gangue de vínculos brasileiros que apareceu pela primeira vez em Massachusetts há dois anos.

Seus membros são acusados de crimes violentos, incluindo a venda ilegal de armas de fogo, tráfico de drogas, roubos, sequestros e assaltos armados em várias cidades em Massachusetts, incluindo Boston, Malden, Everett, Somerville, Framingham e Peabody, entre outras. Durante a investigação, a polícia apreendeu 31 armas de fogo, incluindo 27 pistolas, 2 espingardas de cano curto, 1 espingarda, 1 rifle e várias centenas de cartuchos de munição.

Os réus teriam cometido vários delitos, alguns dos quais relataram às testemunhas que cooperavam com a polícia, disse Lelling. Por exemplo, Gama disse às testemunhas que o PCM não apenas cometeu roubos em Massachusetts, mas também atacou e roubou um traficante de drogas e sua família em Connecticut. Gama afirmou que durante o assalto, ele apontou uma arma para a cabeça da filha do traficante. Além disso, durante a investigação, Costa supostamente discutiu um planejado assalto à mão armada com um agente federal disfarçado e declarou repetidamente que era provável que os membros e associados da gangue cometessem assassinatos como parte do roubo.

. Onda de roubos e sequestro:

Outros assaltos citados nos documentos do tribunal incluem: um assalto à mão armada de um mercado em Boston, em 18 de outubro de 2018, cometido por Gonçalves; em 9 de dezembro de 2018, um assalto à mão armada de um entregador de pizza em Everett, cometido por Silva; em 17 de janeiro de 2019, um assalto a mão armada em um posto de gasolina em Weymouth cometido por Igor Costa. Além disso, em 7 de fevereiro de 2019, Silva e Henrique estiveram envolvidos no sequestro de uma jovem que eles acreditavam poder ajudá-los a atacar um membro de gangue rival. Eles atraíram a jovem para fora de uma residência em Peabody e, eventualmente, a levaram para uma casa em Maynard, onde ela foi mantida sob a mira de arma e ameaçada. Uma testemunha alertou a polícia, que respondeu à cena e acabou prendendo Silva.

Em várias ocasiões, em 2018 e 2019, os réus venderam ilegalmente armas de fogo e drogas para testemunhas que cooperavam com a polícia, disse Lelling.

Além dos 14 acusados criminalmente, 4 pessoas foram presas pelo ICE na quinta-feira.

. Penas prováveis:

. Caso condenado por extorsão, conspiração e conspiração para cometer roubo, o acusado pode pegar até 20 anos de prisão por cada acusação, 3 anos de liberdade condicional, multas de US$ 250 mil e restituição.

. Caso condenados por conspiração para distribuir substâncias controladas, os acusados podem pegar até 20 anos de prisão, pelo menos 3 anos de liberdade condicional e multa de US$ 1 milhão.

. Caso condenado por negociar armas de fogo sem licença, o acusado poderá pegar até 5 anos de prisão, 3 anos de liberdade condicional e multa de US$ 250 mil.

. Caso condenado por ser um estrangeiro em posse de arma de fogo, o acusado poderá pegar até 10 anos de prisão, 3 anos de liberdade condicional e multa de US$ 250 mil.

. Caso condenados por distribuir 28 gramas ou mais de pasta de cocaína, os acusados podem ser condenados a pelo menos 5 a até 40 anos de prisão, pelo menos 4 anos de liberdade condicional e multa de US$ 2 milhões.

. Caso condenado por posse de arma de fogo não registrada, o acusado poderá pegar até 10 anos de prisão, 3 anos de liberdade condicional e multa de US$ 10 mil.

Os réus ilegalmente nos EUA estarão sujeitos a processos de deportação, adiantou Lelling.