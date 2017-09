Polícia prende gangue que forjava cheques em NJ

Francisco Troche



Claudio Rodrigues



Anthony Peguero



Alysha Vieira



Guillermo Lopez



Lezlie Mercedes



Daleska Dillerva



O esquema também envolvia o envio ilícito de dinheiro e movimentou mais de US$ 50 mil

Sete pessoas foram presas em decorr6encia de um esquema que produzia e depositava cheques falsos como se eles tivessem sido emitidos por uma folha de pagamentos no Condado de Bergen, informaram as autoridades. A investigação começou em agosto quando fiscais financeiros alertaram a Promotoria Pública do Condado de Bergen sobre cheques falsos que haviam sido depositados em várias contas, segundo o Promotor Público Gurbir S. Grewal.

“Com os cheques, foi descoberta a transferência ilícita de dinheiro que totalizou o roubo em mais de US$ 50 mil”, detalhou o Promotor.

Dois dos suspeitos organizaram o esquema, que era especializado em forjar e negociar os cheques de empresas. “Os cheques eram depositados nas contas de comparsas e quando eram liberados a quantia era sacada antes que a fraude fosse descoberta”, explicou Grewal.

Além da administração do Condado de Bergen, outras empresas particulares vitimadas também foram descobertas, disse o Promotror sem citar nomes.

As prisões ocorreram na sexta-feira (8) e quinta-feira (21) e envolveram Cláudio Rodrigues, de 25 anos, de Kearny, Francisco Troche, de 25 anos, de Harrison, Anthony Peguero, de 23 anos, de Newark, Alysha Vieira, de 19 anos, de Carlstadt, Guillermo Lopez, de 30 anos, de Jersey City, Lezlie Mercedes, de 19 anos, de Hackensack, e Daleska Dillerva, de 22 anos, de Newark. Todos eles foram acusados de fraude envolvendo cheques e estelionato.