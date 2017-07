Polícia procura brasileiro acusado de matar conterrâneo

Jusselio Dias teria matado a golpes de faca Carlos Drummond na madrugada de domingo (16)

No domingo (16), agentes do Departamento de Polícia de Milford (MA) atenderam ao chamado de homicídio ocorrido na North Bow Street. Ao chegarem ao local, as autoridades encontraram um indivíduo, identificado por amigos como Carlos Drummond, popularmente conhecido como “Coxinha”, morto a golpes de faca.

O apartamento onde ocorreu o crime é conhecido pelos vizinhos pelas festas frequentes realizadas no local. Aproximadamente às 4 horas da madrugada, eles escutaram o barulho de discussão e, segundo alguns conhecidos da vítima, o desentendimento teria começado em uma festa portuguesa e se prolongado até o apartamento, onde ocorreu o assassinato.

As investigações estão sendo conduzidas por agentes locais, a Polícia Estadual e a Procuradoria Distrital de Worcester.

. Mulher, drogas e bebida:

No blog do jornalista Jehozadak Pereira, ele postou que, segundo testemunhas, Jusselio ou Jusselo Dias, de 44 anos, conhecido popularmente como “Piquete” é suspeito do assassinato de “Coxinha”. Eles se conheciam e frequentavam os mesmos ambientes, mas o suspeito havia se mudado para Framingham (MA) nos últimos meses. Durante a festa em Milford (MA), eles teriam se reencontrado e consumido bebidas alcóolicas e drogas. Uma mulher que Piquete conheceu e com quem planejava passar o resto da noite teria sido o estopim do crime. Especula-se que Coxinha tenha flertado com a mulher e ameaçado bater em Piquete, o que dever ter provocado a reação violenta. Drummond vivia nos Estados Unidos há 14 anos e deixou 2 filhos, um no Brasil e outro nos EUA.

As autoridades locais informaram que Jusselio ou Jusselo está sendo procurado e que ele está dirigindo um Ford Explorer 2003 de placa nº 7JN555. Qualquer informação que leve ao paradeiro do suspeito pode ser enviada através do tel.: (508) 473-1113 ou na delegacia de polícia mais próxima.

. Mais um brasileiro morto:

Este é o segundo imigrante brasileiro que morre tragicamente em Massachusetts em menos de uma semana. A morte prematura de Igor Alves, de 20 anos, natural do município de Bom Despacho (MG), morador em Everett (MA), chocou a comunidade brasileira na região da Nova Inglaterra. Ele foi a única vítima fatal de um acidente de trânsito na rodovia I-90 – Massachusetts Turnpike, ocorrido na tarde de quarta-feira (12). Conforme a página do jovem no Facebook, ele trabalhava na Boston Best Construction e frequentou a escola Everett High School.

Igor faleceu no local e seu colega de trabalho fraturou duas costelas e sofreu um corte na cabeça, depois que um BMW atingiu a traseira do reboque que a caminhonete deles puxava. O veículo parou na pista, no sentido Boston (MA), devido a um problema no reboque.