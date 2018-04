Polícia procura filha de brasileiros desaparecida em MA

Kathrine Rose Morona está sumida desde a tarde de quinta-feira (22)

O Departamento de Polícia de Wilmington, Massachusetts, está pedindo a ajuda da população na localização da adolescente Kathrine Rose Morona, de 16 anos. A jovem foi vista pela última vez na quinta-feira (22), aproximadamente às 6 horas da tarde. Ela tem 5.3 pés de altura (1.61 metro), olhos castanhos, cabelos pretos e especula-se que esteja nas imediações da cidade de Lynn (MA).

Na última vez em que foi vista, Kathrine trajava calças da cor preta e uma camiseta vermelha.

Na tarde de terça-feira (27), Kassiani Back Morona, mãe da jovem, postou em sua página no Facebook uma foto de Kathrine companhada da seguinte mensagem: “Boa tarde gente!

Como muita gente já está sabendo, Kathrine está missing desde quinta feira 22. Temos muitos amigos ligando e querendo notícias. (E encarecidamente peço para que ligue somente com alguma informação) Agradecemos imensamente, mais infelizmente também não temos notícias. Por favor, qualquer informação ligar para (978) 658-5071. Agradecemos todas as orações”.

Já na noite de quarta-feira (28), Kassiani postou uma nova mensagem: “Boa noite,

queremos primeiramente agradecer todas as orações, Kathrine continua desaparecida. Estamos acreditando que tenha fugido e que não foi um sequestro. Estamos rezando para que isso seja somente uma loucura de adolescente e que ela volte logo segura pra casa.

Tivemos hoje à tarde a informação de que ela poderia estar na região de Brockton. E todas as providências já estão sendo tomadas para confirmar se de fato a informação é verdadeira. Obrigada a todos e esperamos que ela volte logo”.

Qualquer informação que leve ao paradeiro de Kathrine Rose Morona pode ser comunicada ao Departamento de Polícia de Wilmington através do tel.: (978) 658-5071.