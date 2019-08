Polícia procura ladrões que roubaram cliente na saída de Diner

Dois indivíduos apontaram uma faca para a vítima e levaram a carteira dela contendo US$ 1.500, aparelho celular, entre outros ítens

O Departamento de Polícia de Newark (NPD) está pedindo a ajuda dos moradores em geral para identificar dois indivíduos que roubaram um homem no domingo (21), pouco depois que a vítima saiu de um Diner nas 5 esquinas. O incidente ocorreu próximo ao cruzamento da Ferry Street e Wilson Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ).

Os dois indivíduos seguiram o homem aproximadamente às 5 horas da manhã. Quando ele percebeu que estava sendo seguido, correu. Um dos indivíduos o alcançou e mostrou uma faca e, então, exigiu os pertences dele.

A vítima entregou a carteira contendo US$ 1.500, o aparelho celular e outros itens.

Um dos suspeitos é hispânico, homem ou mulher, com altura entre 5’1 a 5’3 pés, físico médio e cabelos pretos escuros. Essa pessoa trajava camisa preta ou azul escura e jeans escuro. Já o outro suspeito é descrito como um homem branco, altura 5’7 pés, musculoso e barba preta. Ele trajava camisa escura, bermudas e botas.

Qualquer informação que ajude na identificação e captura dos dois indivíduos pode ser enviada à hotline 24-hour Crime Stopper: 1-877-NWK-TIPS (1-877-695-8477) ou 1-877-NWK-GUNS (1-877-695-4867). Todas as ligações são anônimas e podem resultar em recompensa.