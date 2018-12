Polícia procura mais vítimas de ex-funcionários escolares presos por pedofilia

William Napolitano e Kyle Dale Ritsema trabalhavam no mesmo distrito escolar na Flórida e compartilharam fotos dos meninos abusados

Agentes especiais do Departamento de Imigração (ICE) e do setor de investigações do Departamento de Segurança Nacional (HSI) estão pedindo a ajuda do público em geral para identificar possíveis vítimas de exploração sexual. O caso envolve o diretor assistente da Cypress Creek Middle High School, no Condado de Pasco (FL). A investigação teve o auxílio do Departamento de Cumprimento das Leis da Flórida.

O ex-diretor assistente, Kyle Dale Ritsema, de 36 anos, morador em Land O’Lakes (FL), assumiu a culpa com relação às acusações de produzir, distribuir e posse de pornografia infantil. Ele foi preso em 13 de fevereiro por agentes especiais do HSI. O caso também envolve William Napolitano, de 36 anos, que trabalhava como gerente de transporte escolar no mesmo distrito de Kyle. Os promotores públicos informaram que ambos se conheciam há muito tempo antes de terem sido presos. A Juíza Virgínia Hernandez Covington sentenciou Napolitano à prisão perpétua.

A investigação revelou que possa haver muitos menores de idade que foram vítimas, além da preocupação com a saúde pública. Qualquer pessoa que tenha tido contato sexual com Ritsema ou que conheça alguém que teve, deve contatar a hotline: 1-866-DHS-2ICE ou através do formulário de denúncias online.

“Caso haja mais crianças que foram vítimas desse predador, nós pedimos ao público e aos pais para nos ajudar a identifica-los e garantir que eles recebam o apoio necessário”, disse James C. Spero, agente especial do HSI em Tampa. “Esses jovens não sabiam que havia um adulto predador do outro lado do computador e que isso deveria servir como um aviso sério às nossas comunidades para ficarem vigilantes sobre as atividades online de nossas crianças”.

Conforme documentos apresentados no tribunal, no início de novembro de 2014 até a prisão dele em fevereiro desse ano, Ritsema atraiu um menino de 14 anos através do aplicativo Grindr. O ex-diretor sabia que o jovem era menor de idade quando entraram em contato. O réu encontrou o menino pessoalmente e fez sexo com ele pelo menos 5 vezes ao longo do período de 1 ano. Numa dessas ocasiões, Ritsema fez sexo com a criança e tirou várias fotos explícitas da vítima durante o ato. Naquele mesmo dia, ele compartilhou os detalhes gráficos com vários outros indivíduos.

Desde março de 2017, continuando até a prisão dele, Kayle trabalhou como diretor assistente na Cypress Creek Middle School. Antes disso, ele atuou na mesma posição na Pine View Middle School, indicado em junho de 2015, na River Ridge Middle School, indicado em janeiro de 2015, e professor e instrutor de matemática na Paul R. Smith Middle School, Gulf Highland Elementary School e Seven Springs Middle School, iniciando em 2006.

O caso está sendo conduzido por Frank Murray, promotor público assistente federal na jurisdição da Flórida. Caso seja considerado culpado, Ritsema poderá ser condenado ao mínimo mandatório de 15 anos de prisão e até 30 anos por produzir pornografia infantil, o mínimo de 5 anos até 20 anos numa penitenciária federal por distribuição de pornografia infantil e o máximo de até 10 anos decorrente das acusações de cárcere e posse. No total, Ritsema enfrenta até 80 anos de detenção numa penitenciária federal. A data da sentença ainda não foi anunciada.