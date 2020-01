Polícia procura suspeitos de assalto no Ironbound

Os indivíduos saíram de um carro em frente ao número 200 da New York Avenue, no sábado (4), agrediram e roubaram a vítima, informaram as autoridades

O Departamento de Polícia de Newark está pedindo aos moradores na busca por 2 indivíduos que roubaram uma pessoa no bairro do Ironbound, no início de janeiro. Os indivíduos saíram de um carro em frente ao número 200 da New York Avenue, no sábado (4), agrediram e roubaram a vítima, informaram as autoridades.

Os policiais descreveram um dos suspeitos como trajando uma camiseta de cor clara com listras escuras na altura do peito. As autoridades locais não divulgaram a descrição do segundo indivíduo.

As imagens dos 2 suspeitos foram divulgadas ao público na noite de domingo (19).

A polícia encorajou a população a denunciar qualquer informação que leve ao paradeiro dos suspeitos através da hotline Crime Stopper, 24 horas: 1-877-NWK-TIPS (1-877-695-8477). As denúncias podem ser feitas anonimamente.