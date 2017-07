Polícia quer recuperar dados do celular de coiote que levava brasileiros

Cerca de 21.5 gigabytes de informações no telefone foram resgatadas, mas o especialista não conseguiu recuperar a totalidade

Agentes federais conseguiram uma ordem de busca para encontrar dados deletados do aparelho celular de um motorista parado em D’Iberville, Mississippi, com passageiros que tentavam entrar clandestinamente nos EUA. O juiz emitiu a ordem na segunda-feira (17), a qual autoriza a análise avançada para descobrir na memória do telefone e ligações mais recentes, mensagens e contatos, segundo documentos apresentados no tribunal.

O motorista Robert Espinal Jr., de 52 anos, morador em Houston (TX), foi acusado pela segunda vez desde sua prisão em 16 de fevereiro, quando as autoridades informaram que um policial em D’Iberville parou o veículo dirigido por ele por uma infração de trânsito. Os 8 passageiros, escondidos no interior do Kia Sorento com placa da Flórida, são naturais da Guatemala, El Salvador e Brasil e não tinham permissão (vistos) para entrar nos EUA.

O julgamento de Espinal está agendado para começar em 7 de agosto.

Investigações realizadas pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS) vasculhou o celular do motorista, o qual os 8 passageiros, disseram através de um intérprete, usava para fazer ligações durante a viagem. Esse argumento foi usado no pedido da ordem de busca. A investigação revelou que mensagens e registros de ligações foram apagados. Um especialista em inteligência tecnológica tentou resgatar esses dados. Cerca de 21.5 gigabytes de informações no telefone foram resgatadas, mas o especialista não conseguiu recuperar a totalidade.

Espinal responde ao processo em liberdade, depois de pagar a fiança de US$ 25 mil e com a restrição de viajar somente até o sul da Flórida. Em junho, um indivíduo não identificado, listado como “testemunha material”, foi interrogado sobre o caso através de um intérprete, segundo documentos no tribunal. Essa pessoa está detida e sem direito à fiança. Vários documentos no caso foram arquivados como sigilosos.

A nova acusação, apresentada em 6 de junho, alega que Espinal conspirou para transportar clandestinamente as pessoas. Outras duas acusações, cada uma em nome de uma pessoa indocumentada, alega que o réu as transportou e outras por ganhos financeiros em desrespeito às leis. O caso inicial o acusava de transporte ilegal.

Os agentes da Patrulha da Fronteira (BP) determinou que nenhum dos 8 passageiros tinham autorização para visitar os EUA. Seis homens e duas mulheres foram detidos. As idades deles variavam entre 19 e 49 anos, na ocasião.