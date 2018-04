Polícia realiza palestras sobre segurança pública em Newark

Os encontros são abertos ao público e as autoridades locais encorajam a presença dos interessados

O Departamento de Polícia de Newark (NPD) realizará a série de 4 palestras públicas “CommUNITY & COPS” durante as quais os presentes poderão participar de painéis e compartilhar opiniões. Nos encontros serão abordadas as políticas “Pare, reviste & Prenda” (Stop, Search and Arrest) e a apresentação dos sistemas de câmeras de segurança instaladas nos uniformes dos policiais e viaturas. Os encontros são abertos ao público e as autoridades locais encorajaram a presença de todos os interessados.

. Ciclo de palestras:

Na quarta-feira (25), das 6:00 pm às 8:00 pm, no Jehovah Jireh Praise and Worship Center, na 505 S. 15th Street, acontecerá a reunião sobre a “Política de parada” (Stop Policy). Na quinta-feira (26), das 6:00 pm às 9:00 pm, no NAN Tech World, na 400 Hawthorne Avenue, o tema será os sistemas de câmeras de segurança instalados nos uniformes dos policiais e viaturas. Na quarta-feira, 2 de maio, das 6:00 pm às 8:00 pm, no The Waterfront Sports, Arts & Entertainment Center, na 2 Grafton Avenue, o tema será “Política de busca/revista” ( Search Policy). Na quarta-feira, 9 de maio, das 7:00 pm às 9:00 pm, no Sport Club Português, na 55 Prospect Street., no bairro do Ironbound, o encontro será sobre o tema “Política de prisão” (Arrest Policy).

As reuniões contarão com a presença do Capitão Brian O’Hara, do Consent Decree and Planning Division. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (973) 877-9334.