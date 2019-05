Polícia realiza reunião pública sobre segurança em Newark

O encontro ocorrerá na sede do The Salvation Army Newark Ironbound Corps

Na terça-feira (21), das 6:00 pm às 8:30 pm, o Departamento de Polícia de Newark (NPD) realizará uma reunião pública sobre segurança. O encontro ocorrerá na The Salvation Army Newark Ironbound Corps, na 138 Clifford Street, no bairro do Ironbound, onde serão abordadas as mudanças feitas pelo NPD.

O evento também contará com a presença do monitor independente da Divisão da Polícia de Newark, Peter Harvey, e terá o apoio do New Jersey Institute for Social Justice e o The Salvation Army Newark Ironbound Corps. No encontro Harvey discutirá os dados do 7º Relatório Trimestral do monitor independente (www.newarkpdmonitor.com).

. Violência no Ironbound:

A onda de violência que assola o Ironbound, em Newark (NJ), tem feito diversas vítimas na região. Na manhã do Dia das Mães (12), uma mulher foi roubada e agredida à mira de arma quando caminhava pela Ferry Street, no coração do bairro. O crime, ocorrido pouco antes das 7:00 am, em frente ao Lisbon Wines & Liquors, foi filmado por câmeras de segurança instaladas em lojas no local. Calcula-se que esse tenha sido pelo menos o 3º ataque praticado pelo trio no feriado.

O vídeo registra a mulher caminhando na calçada, quando dois indivíduos saem do assento traseiro de um carro e correm em direção a ela. A polícia relatou que um deles agarrou a bolsa da vítima enquanto o outro golpeou a cabeça dela com uma pistola. Os agressores, então, voltam para o assento de trás do veículo, que foge em disparada. A mulher não sofreu ferimentos graves.

As autoridades acreditam que o incidente no Ironbound tenha sido parte de uma série de roubos ocorridos no domingo (12), incluindo assaltos em Kearny e East Newark, onde a tentativa de assalto foi interrompida por um agente de polícia. Um indivíduo foi detido e 2 outros conseguiram fugir. O assaltante preso, um jovem de 17 anos e residente em Newark, golpeou na cabeça um residente em East Newark com uma pistola, derrubando a vítima, relatou a polícia. Os 3 indivíduos fugiram de carro, mas o adolescente foi preso pela polícia depois de uma perseguição rápida pela Central Avenue, que corta uma das menores cidades em New Jersey, onde a vigilância policial é notória.

Na manhã de quinta-feira (9), uma mulher grávida de 7 meses foi atacada quando caminhava com uma amiga e uma criança na esquina das ruas Market e Madison, também no Ironbound. O indivíduo tentou arrancar um cordão de ouro da vítima, que lutou e frustrou o ataque.

Para mais informações sobre a reunião pública no The Salvation Army Newark Ironbound Corps, ligar para (973) 624-9400, ramal: 38.