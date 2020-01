Polícia resgata homem e cão de lago congelado em NJ

O indivíduo, de 43 anos, passeava com seu pit bull, quando o animal pulou na água, em Hightstown (NJ)

Na noite de quarta-feira (29), policiais resgataram um homem e um cão da raça pit bull das águas geladas de um lago em Hightstown (NJ). Eles caíram na água e não conseguiram escapar, informaram as autoridades.

Um visitante da cidade de Camden, Maine, de 43 anos, relatou que estava passeando com o opit bull dele ao longo de Peddie Lake, quando o animal pulou na água, disse o Departamento de Polícia de Hightstown. Ele pulou na água e nadou atrás do cachorro, conforme agentes. Após ter alcançado o animal de 32 quilos e o guiado à margem, o indivíduo não conseguiu fazer com que o cachorro subisse a muralha de pedra de 2.1 metros de altura naquela parte do lago. Então, ele gritou por socorro e a polícia foi acionada.

Os sargentos Francisco Jimenez e Benjamin Miller encontraram o indivíduo aproximadamente às 8:35 da noite, próximo à uma ponte sobre o lago, que fica localizado no centro da cidade. Jimenez tirou o cão para fora da água e, então, Jimenez puxou o indivíduo do lago.

A temperatura da água do Peddie Lake, na noite de quarta-feira (29), era de 4.4º graus Celsius.

O indivíduo estava hospedado num hotel local e havia saído com o cão para passear. Ele recusou-se a ir para um hospital depois de ter recebido os primeiros socorros por paramédicos ainda no local.