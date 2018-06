Polícia vai fazer teste do bafômetro nas cidades praianas de NJ

Os motoristas brasileiros que não dispensam uma praia nos finais de semana; devem consumir álcool com moderação durante a temporada de calor

A temporada de verão é a época de passar mais tempo com os amigos e familiares, aproveitar a praia e se divertir no mar, entretanto, isso pode levar ao consumo de 1 ou 2 drinques e até mais. Infelizmente, algumas pessoas tomam a decisão errada de pegarem o volante após um dia de diversão, resultando na prisão por dirigir intoxicadas (DWI).

Em New Jersey, ao longo de toda a costa, os departamentos de polícia estão atentos, procurando motoristas que estejam intoxicados e tirá-los das estradas antes que provoquem acidentes. Por isso, os brasileiros que dirigem e não dispensam uma praia nos finais de semana, devem consumir álcool com moderação durante a temporada de calor. Nos EUA, uma condenação por DWI é coisa séria, pois pode resultar em deportação (no caso de imigrantes indocumentados e até portadores do green card), suspensão da carteira de motorista, multas pesadas e prisão.

A praia de Cape May Point não registrou nenhum incidente envolvendo DWI, durante o período de 15 de julho de 2015 a junho de 2016. A praia de Barnegat Light registrou 1 prisão por DWI, o mesmo índice de julho de 2015 a junho de 2016. Em Berkeley Township, a polícia prendeu 68 pessoas entre julho de 2016 e junho de 2017; encontraste com as 99 detenções no ano anterior. Upper Township registrou o aumento de 9% nas prisões por DWI ao longo dos anos. Os dados mais recentes registram 87 prisões, em contraste com 80 detenções no ano anterior. Spring Lake registrou uma queda no número de prisões; de 10 para 3. Long Beach registrou 46 prisões DWI entre 2016 e 2017; em contraste com 52 pessoas no período anterior. Brigantine registrou 23 prisões por DWI entre 2016 e 2017; uma queda de 4 indivíduos se comparados com os 27 detidos no ano anterior. Avalon registrou o total de 11 prisões por DWI entre 2016 e 2017; uma queda de 10 detenções com relação ao ano anterior. Toms River registrou 368 prisões por DWI entre 2016 e 2017; em contraste com 398 detidos no ano anterior.