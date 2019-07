Policial de Newark mata esposa e baleia namorado

John Formisano e Christie Solaro possuem uma filha de 8 anos e um filho de 3 anos

Um agente de folga do Departamento de Polícia de Newark (NJ) é acusado de matar a esposa dele e ferir com gravidade o namorado dela. Os promotores públicos do Condado de Essex informaram que John Formisano, de 49 anos, foi preso na manhã de segunda-feira (15) próximo à residência dos pais dele em Livingston, pouco depois do incidente ter ocorrido em Jefferson Township.

Conforme as autoridades, Formisano, que atua há 24 anos na polícia e pai de 2 filhos com a vítima, atirou no interior da residência do casal na Mirror Place, às 11:20 pm. A vítima foi identificada como Christie Solaro, embora as autoridades não tenham divulgado o nome dela. As redes sociais indicaram que Formisano casou-se com uma mulher chamada Christie Solaro, em 2010. O casal tem uma filha de 8 anos e um filho de 3 anos.

Os filhos do policial estavam na residência no momento do crime, mas não foram fisicamente atingidos. O namorado da mulher foi hospitalizado em condições críticas depois do ataque.

O Departamento de Polícia de Livingston, que fica localizado a 30 milhas (48 km) do local do crime, parou o veículo de Formisano aproximadamente a 1:30 am e o prendeu.

Aparentemente, Formisano foi promovido de sargento a tenente entre 2018 e 2019. Entretanto o canal de TV News 12 New Jersey divulgou na segunda-feira (15) que ele havia sido afastado recentemente, embora não citou o motivo.