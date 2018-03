Policial é acusada de tráfico humano no Texas

Valerie Rivas tentou atravessar clandestinamente o namorado na fronteira entre o México e os EUA

Uma agente policial no Texas foi afastada das funções depois que foi detida sob a acusação de tráfico humano. Em 26 de fevereiro, Valerie Rivas, do Departamento de Polícia de Brownsville, estava entre um grupo de pessoas visto por um helicóptero da Guarda Fronteira escondendo-se entre as dunas de Padre Island National Seashore, publicou o jornal Dallas Morning News.

Rivas disse às autoridades migratórias que havia ido ao local para pegar o namorado dela, que tentava entrar clandestinamente nos EUA. Entretanto, quando chegou ao local, foi informada que Salazar Hernandez já havia cruzado a fronteira mais cedo.

Os agentes da Patrulha da Fronteira (BP) em Corpus Christi encontraram o namorado da policial e outro indivíduo nas dunas de areia na manhã do mesmo dia.

Conforme as autoridades, “Rivas disse de livre e espontânea vontade que, quando escutaram o helicóptero voando sobre suas cabeças, ela tentou se esconder porque sabia que era ilegal transportar estrangeiros indocumentados, portanto, não queria ser presa fazendo isso”.

Valerie foi admitida no Departamento de Polícia de Bronwsville em julho de 2016, informou o porta-voz do órgão ao canal de TV local Fox 29.