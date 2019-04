Policial é acusado de estuprar e molestar crianças em Massachusetts

Shawn Souza foi detido sem direito à fiança enquanto aguardava a audiência preliminar na Corte Distrital de New Bedford

Na quinta-feira (4), o agente Shawn Souza, de 37 anos, lotado no Departamento de Polícia de Dartmouth (MA), foi preso na delegacia onde trabalhava por um patrulheiro indicado pela Promotoria Pública Distrital de Bristol (DA). Ele é acusado de ter estuprado uma criança à força, estupro de criança, agravante pela diferença de idade, agressão indecente e agressão indecente contra uma pessoa menor de 14 anos de idade, segundo o escritório do DA. Os investigadores informaram que todos os supostos ataques ocorreram em Dartmouth. As informações são dos canais de TV locais ABC-10 Boston e WCVB-5.

Souza, residente também em Dartmouth, foi detido sem direito à fiança enquanto aguardava a audiência preliminar na Corte Distrital de New Bedford, ocorrida na manhã de sexta-feira (5). O tribunal instruiu todos os repórteres que acompanham o caso a protegerem as identidades das vítimas, por tratarem-se de menores de idade. Outra audiência foi agendada para a manhã de segunda-feira (8).

Os agentes do Departamento de Polícia de Dartmouth foram notificados das denúncias após do recebimento de um relatório (51-A) do Departamento Estadual do Bem-Estar de Menores (DYFS). Eles imediatamente contataram a Unidade Especial de Proteção à Vítimas do DA e pediram o início de uma investigação. Um relatório 51-A é emitido todas as vezes em qualquer caso onde haja suspeita de que uma criança tenha sido abusada.

Souza foi afastado das funções como policial como resultado das acusações, informou o Chefe Brian Levesque, do Departamento de Polícia de Dartmouth. O departamento onde o acusado trabalhava comunicou o confisco do crachá e arma usados por ele. Levesque acrescentou que o estupro e abuso sexual dos quais Souza é acusado não teriam ocorrido durante o horário de trabalho dele.

Os investigadores não informaram mais detalhes sobre o caso, entretanto, o advogado de defesa do policial revelou mais detalhes através de um comunicado direcionado a mídia.

“Essas alegações supostamente ocorreram há 10 anos envolvendo um parente e um membro da família”, disse o advogado Kevin Reddington. “O Sr. Souza saiu daquele relacionamento e atualmente está com uma mulher que o apoia muito”.

O advogado acrescentou que o cliente dele alegou inocência com relação às acusações e que lutará para provar a inocência.

Souza trabalha no Departamento de Polícia de Dartmouth desde 2008.

O agente trabalha no Departamento de Polícia de Dartmouth desde 2008. Desde que assumiu o cargo, Souza tem sido ativo na comunidade. Shawn participou da campanha anual “Run to Home Base”, no Fenway Park, em julho de 2016. Ele se voluntariou para o evento, que arrecada verba para o cuidado clínico de veteranos e seus familiares através do “Home Base Program”. Além disso, ele era membro do campeonato anual de “quem come asa de galinha mais rápido”, cujo objetivo é arrecadar doações para o Centro de Defesa das Crianças do Condado de Bristol, ocorrido em março desse ano, no White’s de Westport (MA).