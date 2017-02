Policial é acusado de estupro e pedofilia em NJ

Milton Cortina enfrenta as acusações de abusar sexualmente de uma criança, posse e distribuição de pornografia infantil

Um residente no Condado de Ocean que trabalha como funcionário civil na Polícia Estadual é acusado de abusar sexualmente de uma criança, posse e distribuição de pornografia infantil, informaram as autoridades. Na segunda-feira (30), o suspeito Milton Cortina, de 40 anos, morador em Little Egg Harbor, foi preso sem direito à fiança. Ele está agendado para comparecer à audiência preliminar na sexta-feira (3).

Milton trabalha como mecânico na manutenção dos barcos da Polícia Estadual. Ele foi contratado em 2014.

Cortina também enfrenta várias acusações de pôr em risco o bem-estar de uma criança, informou o porta-voz da Promotoria Pública do Condado de Ocean, Al Della Fave, na quarta-feira (1).

A investigação envolvendo Cortina foi iniciada em dezembro de 2016, acrescentou o porta-voz.