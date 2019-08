Policial é preso por DUI em New Jersey

William O. Duarte, de 27 anos, ingressou no Departamento de Polícia de Palisades Park em janeiro desse ano

Um policial no Condado de Bergen é acusado de dirigir alcoolizado depois que agentes o encontraram inconsciente num carro estacionado em Fort Lee (NJ), no mês passado. William O. Duarte, agente do Departamento de Polícia de Palisades Park há quase 8 meses, foi preso às 11 horas da noite, em 3 de julho, na Linwood Avenue, segundo documentos apresentados no tribunal.

Duarte, de 27 anos, que estaria de folga, foi detido depois que policiais o encontraram no interior de um carro compacto 2010. Os agentes o teriam encontrado desacordado atrás do volante.

Os documentos detalham que ele foi acusado de dirigir sob a influência de álcool ou drogas. Duarte está agendado para comparecer à audiência preliminar na terça-feira (13).

Duarte ingressou no Departamento de Polícia de Palisades Park em janeiro desse ano. As autoridades locais informaram que o policial está atualmente em tratamento contra o abuso do álcool e que não foi afastado das funções.