Policial feminina arrisca a vida para salvar criança

A caminho do trabalho, Jessica Ferreira Cavallo viu um jovem subir uma cerca e pular de um viaduto em White Plains (NY)

Na tarde de sexta-feira (3), a policial Jessica Ferreira Cavallo estava a caminho do trabalho quando ela viu um jovem subir numa cerca divisória e pular do alto de um viaduto no chão de concreto em White Plains (NY). “Tudo aconteceu tão rápido e eu acho que a minha adrenalina estava tão alta”, relatou ela. “Ele simplesmente subiu e pulou”.

Jessica, lotada na delegacia de Hastings-on-Hudson (NY), relatou bque imediatamente parou o carro no acostamento, encheu os bolsos com materiais de primeiros socorros e pulou atrás do menino, que parecia um pré-adolescente.

“Eu não pensei muito”, disse ela. “Eu simplesmente soube, quando olhei para baixo e o vi; ele parecia morto. Eu não conseguia ver nada além de sangue. Eu pensei comigo mesma, ‘se ele precisa de ajuda, eu preciso ajuda-lo”.

Ela acrescentou que outra mulher, trajando uniforme militar, também parou o carro para ajudar. “Nós duas juntas, pudemos ajuda-lo”, comentou.

O menino estava inconsciente, detalhou. Elas colocaram um apoio no pescoço dele e uma tala, além de verificar as vias respiratórias. “Nós conversamos como se trabalhássemos juntas”, disse Jessica.

Após alguns instantes, o jovem abriu os olhos, mas não respondia perguntas. “Eu falava, mas ele não respondia”, comentou.

Viaturas de polícia e uma ambulância transportaram o adolescente ao Westchester Medical Center em Valhalla (NY). A policial de 28 anos disse que já recebeu cerca de 6 homenagens por salvar vidas ao longo dos 7 anos no cargo, entre elas por ter ajudado um idoso que sofreu um ataque cardíaco e vários usos do antídoto “Naloxone” em casos de overdose.