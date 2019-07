Policial sofre overdose de heroína em viatura em NJ

Matthew D. Ellery, de 29 anos, foi encontrado inconsciente no assento do motorista no veículo

As autoridades em New Jersey informaram que um policial foi demitido após ter admitido consumir heroína na viatura em que trabalhava. O agente Matthew D. Ellery, de 29 anos, do Departamento de Polícia de Franklin Township (FTPD), confessou portar heroína e dirigir intoxicado depois de ter sido encontrado desacordado no interior da viatura, detalhou o escritório da Procuradoria Pública do Condado de Somerset.

O incidente ocorreu em 7 de abril, quando policiais tentaram contatar Ellery através do rádio, mas ele não respondeu. Um outro agente foi enviado ao local onde estava o veículo e encontrou Matthew inconsciente no assento do motorista.

O policial desmaiado recobrou os sentidos depois de ter recebido duas doses do antídoto Naloxone, que reverte os efeitos do ópio. Como parte do acordo judicial, Ellory se matriculará no programa de 5 anos de recuperação da dependência química e foi demitido do emprego como policial.