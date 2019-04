Policial tentou atrair adolescente de 15 anos para sexo em NJ

Peter Tuchol Jr. é acusado de tentar atrair, tentativa de abuso sexual, tentativa de pôr em risco a segurança de um menor e posse ilegal de anabolizantes

Um policial em New Jersey está sendo acusado de tentar atrair uma suposta adolescente de 15 anos para encontros sexuais através de salas de conversa (chat) online. Entretanto, ele não desconfiava que na realidade tratava-se de um detetive à paisana fingindo ser a jovem, informou a Promotoria Pública do Condado de Bergen, na terça-feira (16).

O agente Peter Tuchol Jr., de 28 anos, do Departamento de Polícia de Ridgewood, foi preso na segunda-feira (15) na residência dele em Waldwick e acusado de tentar atrair, tentativa de abuso sexual, tentativa de pôr em risco a segurança de um menor e posse ilegal de anabolizantes, detalhou o procurador de justiça Dennis Calo, do Condado de Bergen.

Iniciando na quinta-feira (11), detetives da Unidade de Crimes Cibernéticos & Força Tarefa mantiveram conversas online com Tuchol, que acreditava estar falando com uma adolescente de 15 anos, disse Dennis. Na segunda-feira (15), os agentes foram à residência dele depois que o policial combinou de se encontrar com a jovem fictícia, acrescentou. Na residência, os investigadores confiscaram frascos com esteroides e agulhas hipodérmicas.

Peter, que recebia o salário anual de US$ 64 mil, como policial no Departamento de Polícia de Ridgewood, está detido na Penitenciária do Condado de Bergen enquanto aguarda comparecer à audiência preliminar em Hackensack. Ele foi afastado do cargo enquanto aguarda a resolução do caso, segundo um porta-voz da Chefe Jacqueline Luthcke.