Popularidade de Trump é baixa a poucos dias da posse

A menos de 2 semanas da cerimônia de posse de Donald Trump como o 45º presidente dos EUA, a maioria dos americanos desaprova o seu comportamento desde que ele venceu as eleições, segundo pesquisa. Além disso, muitos dos entrevistados demonstraram preocupação sobre a possibilidade de conflitos de interesse entre sua fortuna e o cargo.

Trump apresentou 51% de desaprovação entre os eleitores registrados em um estudo realizado pela Quinnipiac University, em contraste com 37% de aprovação.

A pesquisa realizada pelo Pew Research Center revelou que 55% dos adultos norte-americanos desaprovam o comportamento de Trump na explicação de suas políticas e planos, enquanto 39% aprovam. O estudo também demonstrou que 57% dos adultos estão preocupados que o presidente eleito enfrente conflitos de interesse entre o seu império econômico e a habilidade de servir os interesses da nação, em contraste com 42% que não. Em dezembro, 64% estavam preocupados e 34% não.

Já a pesquisa da Quinnipiac revelou que 72% contra 22% querem a avaliação das finanças de Trump e a confirmação que não haverá conflitos de interesse. O estudo também revelou que 45% se sentem menos seguros com a eleição de Trump, enquanto 27% se sentem seguros e a mesma porcentagem neutra.

Ainda no estudo da Quinnipiac, 64% contra 32% dos entrevistados querem que Trump feche sua conta no Twitter. Recentemente, o presidente eleito atacou a atriz Meryl Streep via Twitter em resposta às críticas feitas por ela a ele durante a entrega doo Golden Globes Award.

“Cento e quarenta caracteres podem não ser suficientes para dizer ao Donald Trump o quanto os americanos querem que ele pare de enviar mensagens através do Twitter”, disse Tim Malloy, diretor assistente da pesquisa realizada pela Quinnipiac. “Apesar de o presidente eleito argumentar que suas mensagens informam o público, muitas pessoas dizem que elas afastam do foco”.

A pesquisa da Quinnipiac envolveu 899 eleitores, foi conduzida entre 5 e 9 de janeiro e possui a margem de erro de 3.3%. Já o estudo do Pew envolveu 1.502 adultos, conduzida entre 4 e 9 de janeiro e possui 2.9% de margem de erro.