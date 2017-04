Popularidade de Trump mantém baixa em 100º dia

O índice de 44% de aprovação põe Trump no final da fila desde que os 100 primeiros dias de presidência começaram a ser avaliados na política moderna

Com a aproximação do 100º dia da presidência de Donald Trump, uma nova pesquisa de opinião realizada pela CNN/ORC revelou que ele atingiu o feito histórico de manter o índice mais baixo de aprovação entre qualquer presidente recém-eleito. Além disso, a administração atual parece caracterizada por divisões partidárias e a falha em aproveitar as vantagens da força adquirida após as eleições.

No geral, 44% dos entrevistados aprovam a forma como Trump lidera a presidência, em contraste com 54% de desaprovação. O resultado é quase o mesmo das duas pesquisas anteriores feitas pela CNN/ORC depois da tomada de posse. O índice de 44% de aprovação põe Trump no final da fila desde que os 100 primeiros dias de presidência começaram a ser avaliados na política moderna, uma tendência iniciada no governo de Dwight Eisenhower. Trump ocupa o último lugar com vantagem, atrás de Bill Clinton em 11%.

A pesquisa também revelou insatisfação relacionada a dois assuntos que têm sido prioridades desde que ele tomou posse: Sistema de saúde e imigração. Cerca de 6 entre 10 americanos desaprovam a forma com que ele lida com esses dois temas e ambos tendem mais para o lado negativo desde o início de março. Entretanto, os números se mantiveram no que diz respeito a como ele lida com os assuntos externos, segurança nacional e seu papel de chefe da nação, depois que tomou várias ações relacionadas a eles, em março. Com relação ao uso da força militar, 52% dos entrevistados acham que Trump tem agido responsavelmente desde que assumiu a presidência.

Com relação a outros assuntos, a maioria dos entrevistados disse que o novo presidente não presta atenção suficiente nos problemas mais importantes da nação (55%) e que ele não trabalha arduamente o suficiente para ser eficiente (51%). Eles disseram que Trump está fazendo um trabalho ruim na formação de uma equipe de conselheiros na Casa Branca (56%) e manter as suas promessas de campanha (52%). Além disso, 61% dos entrevistados acham que os líderes mundiais não têm muito respeito por ele e 52% pensam que a abordagem dele tem posto desnecessariamente o país em risco.

Uma análise mais profunda revelou que 1 terço dos adultos não têm certeza se a opinião sobre Trump será mantida, incluindo 20% que desaprovam e 11% que aprovam. Isso significa que há espaço para o presidente conquistar novos simpatizantes, muito pouco na pesquisa indica que ele atraiu novos seguidores desde que assumiu o cargo em 20 de janeiro.