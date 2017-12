Por que a tentativa para o impeachment de Trump falhou?

Líderes do partido não apoiaram a proposta apresentada pelo Deputado Al Green

Na quarta-feira (6), o Deputado Al Green (D-TX) apresentou à Câmara a resolução “H. Res. 646”, cujo objetivo era provocar o impeachment do Presidente Donald Trump. A grande maioria dos deputados federais não apoiaram as alegações de que Trump “não é qualificado para ser presidente” e, portanto, deveria ser “afastado por muitos delitos”. Tal resolução recebeu 364 votos a favor e 58 contra, com muitos membros do Partido Democrata votando contra o impeachment de Trump.

Nos artigos para o impeachment, Green emitiu duas emendas específicas. A primeira alega que Trump “prejudicou a população dos Estados Unidos ao associar a grandeza e dignidade da presidência com causas baseadas na supremacia branca, intolerância, racismo, antissemitismo, nacionalismo branco ou neonazismo” em diversas ocasiões.

Já a segunda emenda de Green alega que Trump “prejudicou a população dos Estados Unidos ignorando indivíduos e grupos, incitando o ódio e a hostilidade, semeando a discórdia entre as pessoas no país tendo base na raça, origem nacional, religião, sexo ou orientação sexual”. Especificamente, o Deputado se referiu à proibição da entrada nos EUA de estrangeiros naturais de 6 países muçulmanos, uma promessa de campanha, a proibição de transexuais servirem as Forças Armadas, assim como comentários derrogatórios que ele fez sobre os jogadores da liga NFL, Porto-riquenhos e a Deputada Frederica Wilson (D-FL).

Os esforços de Green de retirar Trump do poder falharam simplesmente porque ele não conquistou votos suficientes; mesmo em seu próprio partido. Ao todo 58 legisladores democratas votaram a favor do impeachment, embora a líder da minoria na Câmara, Nancy Pelosi (D-CA), tenha se oposto à medida.

“Agora não é a hora de avaliar artigos para o impeachment”, disse Pelosi num comunicado redigido com Steny Hoyer (D-Md.).