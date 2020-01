Port Authority aumenta pedágios e passagens em NJ

Os valores foram atualizados desde o último domingo (5)

No domingo (5), o Port Authority of New York & New Jersey aumentou o pedágio em todas suas pontes e viadutos: A George Washington Bridge, Lincoln Tunnel, Holland Tunnel, Outerbridge Crossing, Goethals Bridge e Bayonne Bridge. Os aumentos foram aprovados pelo órgão em outubro de 2019, além do aumento nas tarifas cobradas pelos motoristas de táxi, AirTrain e sistema de trens PATH. O programa de “compartilhamento de veículos”, que também estava agendado para terminar no domingo (5), mas depois de protestos ocorridos em dezembro, o Port Authority decidiu mantê-lo até o ano que vem, quando os todos os pontos de pedágio serão totalmente automáticos.

Segue abaixo os valores atuais dos respectivos pedágios para carros:

. Com o New York ou New Jersey E-ZPass fora das horas de rush: de US$ 10.50 para US$ 11.75.

. Com o New York ou New Jersey E-ZPass durante os horários de pico: de US$ 12.50 para US$ 13.75.

. Dinheiro ou pedágios por correio durante todas as horas: de US$ 15 para US$ 16.

. O compartilhamento de veículos com 3 ou mais pessoas durante todas as horas: de US$ 6.50 para US$ 7.75.

Os horários considerados de pico são entre 6:00 am às 10:00 am e 4:00 pm às 8:00 pm, nos dias úteis, e de 11:00 am às 9:00 pm, nos sábados e domingos.