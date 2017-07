Porta-voz de Trump deixa a Casa Branca

Sean Spicer anunciou que ocupará o cargo até o final de agosto

Na manhã de sexta-feira (21), o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, pediu demissão depois que o Presidente Donald Trump nomeou outro diretor de comunicações para o cargo. A mudança pôs fim à tumultuada carreira de 6 meses como representante de uma administração assolada por controvérsias.

O novo porta-voz, Anthony Scaramucci, representou a Casa Branca ainda na tarde de sexta-feira, anunciando que a secretária interina de imprensa Sarah Huckabee Sanders assumirá o cargo de secretária de imprensa.

A saída de Spicer ocorreu depois que Scaramucci, ex-investidor em Nova York e antigo angariador de doações da campanha de Trump, aceitou o novo cargo, uma decisão que o ex-porta-voz havia se oposto ferrenhamente.

“Eu sou grato pelo trabalho de Spicer em defesa da minha administração e do povo americano. Eu desejo-lhe sucesso contínuo enquanto ele busca novas oportunidades; olhem para os níveis de audiência dele na televisão”, disse Trump através de um comunicado.

O Presidente considerou Scaramucci “uma soma importante para a administração” no comunicado lido por Sarah.

A demissão de Spicer marcou o final de uma das carreiras mais tumultuadas para um secretário de imprensa da Casa Branca; a qual viu sua função ser diminuída pelos comentários do próprio Presidente e postagens no Twitter.

“Tem sido uma honra & e um privilégio servir @POTUS @realDonaldTrump & esse país fantástico. Eu continuarei a minha função até o final de agosto”, postou Spicer no Twitter.

Ainda na sexta-feira, ele disse à rede de notícias CNN que deixou o cargo motivado pelo desejo de “dar ao Presidente e a nova equipe um novo início”.

A saída de Spicer destacou a discórdia que ocorre na Casa Branca, com os auxiliares principais de Trump divididos sobre a nomeação de Scaramucci. Spicer assumiu a responsabilidade de secretário de imprensa e diretor de comunicações a maior parte em que esteve no cargo, administrando a avalanche de controvérsias, particularmente a investigação sobre a possível ligação dos membros da campanha eleitoral de Trump com a Rússia.