Portadora do green card morre após ser barrada por ordem de Trump

Tradutor na Guerra do Iraque acusa o decreto de lei do presidente de ter causado a morte da mãe, proibida de entrar nos EUA

Mike Hager fugiu do Iraque durante a Guerra do Golfo e viveu como refugiado por 4 anos, antes de finalmente mudar-se para os EUA e conquistar a cidadania americana. Na sexta-feira (27), ele esperava na fila de um aeroporto no Iraque, onde ele viajava com alguns membros da família para ajudar a mãe doente, portadora do green card, a retornar a Detroit para tratamento. Entretanto, Hager foi o único autorizado a embarcar e sua mãe, presa no aeroporto iraquiano, faleceu no dia seguinte, segundo o canal WJBK-TV.

“Eles (autoridades) nos destruíram”, disse Mike ao canal de TV local, referindo-se à administração de Trump. “Eu fui com a minha família. Eu retornei sozinho. Eles destruíram a nossa família”.

O decreto de lei do presidente, assinado no mesmo dia em que Hager viajava de volta a Detroit, suspendeu temporariamente a emissão de vistos e permissões de viagem de cidadãos do Iran, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen, mesmo que nenhum americano tenha sido morto em território nacional por nenhum indivíduo natural dessas 7 nações desde 1975, segundo dados do Cato Institute.

Durante uma cerimônia no Pentágono, Trump alegou que a ordem “manteria terroristas radicais islâmicos fora dos Estados Unidos da América”.

“Nós não queremos eles aqui”, disse o presidente. “Nós queremos permitir em nosso país aqueles que nos apoiam e amam profundamente o nosso povo”.

Hager, dando eco a um considerável número de democratas e alguns republicanos, considerou Trump sem coração. “Você tem que entender”, disse ele, dirigindo-se diretamente ao presidente, “você tem um doutor, uma família, imagine se eles fizessem isso com a sua mãe”. A Casa Branca não comentou o caso.

Poucos anos depois de conquistar a cidadania americana, Hager retornou ao Iraque onde trabalhou para as Forças Especiais dos EUA como conselheiro e intérprete. Ele disse que ama os EUA.

Após críticas intensas de políticos, defensores dos direitos civis e milhares de protestos por todo o país, a administração de Trump alegou no domingo (29) que a proibição não deveria afetar os portadores de green card. Entretanto, já era tarde demais para a mãe de Hager.

“Eu estou simplesmente em choque”, disse ele, recordando o momento em que embarcou no avião e a mãe foi forçada a ficar para trás. “Eu tive que colocar a minha mãe de volta, na cadeira de rodas e chamar a ambulância; ela estava bastante aborrecida”.

“Ela estaria sentada bem aqui, próxima a mim”, concluiu Hager. “Ela foi embora por causa dele”.