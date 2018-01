Portugal fará doação para construção de monumento no Ironbound

Membros do Conselho Municipal receberão dignitários portugueses na sede da Prefeitura de Newark

Na sexta-feira (26), às 11:00 am, o Prefeito Ras Baraka, o Vice-Presidente do Conselho Municipal Augusto Amador, a Diretora de Assuntos Comunitários Jacqueline Quiles, o Xerife do Condado de Essex Armando Fontoura e a companhia Luso American Veterans Monument, Inc., receberão o Secretário da Defesa de Portugal Marcos Perestrello e o Embaixador de Portugal nos EUA Domingos Fezas Vital. O encontro acontecerá na sala de imprensa na sede da Prefeitura de Newark, na 920 Broad Street, no centro.

O Secretário português realizará uma doação em nome do Governo Português para ajudar a patrocinar a criação de um monumento no parque Peter Francisco em honra aos lusos americanos que serviram nas Forças Armadas dos EUA. A construção do monumento tem sido o sonho da comunidade portuguesa-americana e visa honrar a linhagem longa de soldados que lutaram em todas as guerras no país, desde a Revolução Americana.

Peter Francisco foi um imigrante português que juntou-se à Virgínia Militia em 1776 e destacou-se por seu porte físico, força e grande valor em diversas batalhas, incluindo em Monmouth, New Jersey. Ele adquiriu fama nas batalhas em Camden, Carolina do Sul, quando levantou um canhão americano de 1.100 libras (498.95 quilos) que estava abandonado na lama e o carregou nos ombros para distante das forças britânicas que avançavam.

O Luso-Americans Veterans Monument, Inc. será representado pelos membros do Comitê Pedro Bello, Jorge Ventura e Antônio Matinho.