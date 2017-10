Português de Newark é acusado de tráfico humano em Vermont

José Moreira de Sousa é suspeito de ajudar dois indivíduos a entrarem a pé nos EUA pelo Canadá

A Promotoria Pública Federal e a Patrulha da Fronteira no Setor de Swanton anunciaram que José Moreira de Sousa, de 51 anos, morador em Newark, compareceu à audiência preliminar na Corte Distrital em Burlington (VT), na quarta-feira (18). O réu é acusado de ter transportado clandestinamente dois estrangeiros indocumentados para o interior dos Estados Unidos. O Juiz John M. Conroy o liberou para que compareça à nova audiência agendada para o início de novembro.

Segundo a acusação judicial apresentada na quarta-feira (18), na manhã de terça-feira (17), alguém denunciou aos patrulheiros na estação de Beecher Falls Border Patrol que um indivíduo suspeito dirigindo um Audi com placa de New Jersey estava numa cabine próxima à fronteira do Canadá e EUA. Os agentes identificaram o motorista como Sousa, que é cidadão americano naturalizado, e verificaram que ele havia entrado legalmente nos EUA vindo do Canadá anteriormente no mesmo dia.

Os patrulheiros passaram a vigiar José, que parecia estar sozinho nas imediações da cabine, e o seguiram até um restaurante local, onde ele comprou pães e café para 3 pessoas e, então, retornou à cabine. Pouco tempo depois, Sousa e 2 outros homens saíram da cabine e entraram no Audi. Os agentes seguiram o carro e, quando o veículo foi parado no acostamento da autoestrada, os patrulheiros se aproximaram e confirmaram que José era realmente cidadão americano, que dois indivíduos eram portugueses e admitiram ter cruzado a pé a fronteira entre o Canadá e os EUA, com a ajuda de Sousa, poucas horas antes.

“Esse caso destaca a nossa contínua parceria com a comunidade local”, disse o Patrulheiro Chefe John Pfeifer, da Patrulha da Fronteira do Setor de Swanton. “A segurança pública é responsabilidade de todos e, nesse caso, um cidadão preocupado observou uma atividade suspeita e denunciou”.

A Promotoria Pública dos Estados Unidos que a acusação no caso é meramente uma acusação e que o réu é inocente até que seja provada a culpa. Caso seja considerado culpado, Sousa pode ser condenado a até 5 anos de detenção e pagar multa de até US$ 250 mil. A sentença real será determinada conforme diretrizes federais.

Durante a audiência, José foi representado pelo defensor público federal, Michael Desauteuls. Já o promotor público no caso foi o assistente federal Gregory Waples.

O posto da Patrulha da Fronteira no Setor de Swanton é responsável pela vigilância nos pontos de entrada terrestres em Vermont, New Hampshire e na região nordeste de Nova York. O órgão encorajou os moradores a denunciarem qualquer atividade suspeita através da hotline: 1-800-689-3362.