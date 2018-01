Posse de Murphy abre caminho para legalização da maconha em NJ

Durante a campanha eleitoral, o novo governador democrata apoiou o uso recreativo da droga no Estado Jardim

Na tarde de terça-feira (16), Phil Murphy, de 60 anos, tornou-se oficialmente o 56º governador de New Jersey e o 1º democrata a ocupar o posto em 8 anos. A cerimônia aconteceu no War Memorial Theater em Trenton. Ele trabalhou durante mais de 2 décadas na firma de investimentos Goldman Sachs, em Wall Street (NY). Coincidentemente, ele será o primeiro democrata a liderar o Estado Jardim desde Jon Corzine, outro ex-executivo da Goldman Sachs, derrotado por Christie em 2009.

Além disso, Murphy foi doador de candidatos democratas por todos os EUA. Ele atuou como chefe de finanças do Comitê Nacional Democrata em meados da primeira década de 2000 e, em 2009, o então Presidente Barack Obama o indicou para ser embaixador na Alemanha, uma posição que ele ocupou até 2013 e o tornou fã ardente do futebol. Ele assumirá a liderança de talvez o governo mais poderoso dos EUA e terá a autoridade de indicar pessoas para posições importantes, como procurador público estadual; assim como vetar o orçamento estadual de US$ 35 bilhões.

Apesar dos laços com o Partido Democrata Nacional, Murphy era relativamente pouco conhecido pelos moradores em New Jersey quando entrou na disputa eleitoral. Entretanto, depois de receber o apoio do partido nos condados, ele venceu facilmente a nomeação democrata contra 5 oponentes, incluindo 2 legisladores estaduais veteranos, nas primárias de junho de 2017. Posteriormente, ele venceu com vantagem a oponente republicana Kim Guadagno nas eleições gerais de novembro para substituir Christie; que deixa o cargo com o nível de aprovação mais baixo da história no estado.

Murphy e a esposa dele ganharam US$ 4.6 milhões e pagaram cerca de US$ 1.5 milhão em impostos em 2016. O casal ganhou US$ 35.8 milhões juntos entre 2010 e 2016 e ele doou mais de US$ 1.5 milhão para candidatos e organizações democratas em New Jersey desde 2001. Isso fez com que seus oponentes o acusassem de comprar a nomeação no partido. Ele negou a acusação, rebatendo que estava simplesmente tentando ajudar a fortalecer o partido no estado. Ele gastou US$ 21.7 milhões nas primárias, ou seja, 64% mais do que todos os candidatos de ambos os partidos somados. Deste dinheiro, US$ 16.3 milhões tirados do próprio bolso.

Durante a campanha, Murphy prometeu fortalecer as leis de controle na compra de armas em New Jersey, injetar verba nos sistemas escolar e fundo de pensão dos funcionários públicos, eliminar o teste PARCC nas escolas, aumentar o valor da hora mínima trabalhada para US$ 15, implantar o jardim-de-infância universal, faculdades de 2 anos grátis, um banco estadual, aumento dos impostos de milionários e grandes corporações e a legalização do consumo recreativo da maconha. Ele acredita que New Jersey deva olhar a Califórnia como modelo.