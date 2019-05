Praias de New Jersey criam aplicativo para acesso de banhistas

O Viply permite que os veranistas comprem o passe de acesso através do app instalado nos aparelhos celulares

Um aplicativo telefônico que muitos veranistas dizem funcionar como “um E-ZPass para entrar nas praias” está se tornando cada vez mais popular no litoral de New Jersey. Atualmente, 16 balneários no estado permitem que as pessoas comprem passes através do aparelho telefônico e evite filas em prédios de prefeituras e quiosques em calçadões.

O “free Viply app” foi lançado para uso dos consumidores em 2017, inicialmente nas cidades de Manasquan, Sea Isle City, Ventnor e Longport, informou John Masterson, nativo de Manasquan e veterano em informática que fundou a companhia com Patrick Kessler, após ter retornado à cidade natal depois de trabalhar na empresa Cisco Systems, na Califórnia.

“Nós percebemos que algumas das cidades litorâneas não estavam oferecendo a possibilidade de pagamento com cartão de crédito, mas havia um problema ainda maior que esse”, envolvendo o tempo que as pessoas passavam em filas, de pé num calçadão quente, esperando pelo passe, quando poderiam estar deitadas em toalhas ou praticando surf.

“Você pode pensar nisso como um ‘E-ZPass’ para entrar na praia”, disse Masterson, referindo-se ao sistema eletrônico de pedágio instalados nas rodovias, incluindo a Garden State Parkway, onde muitos veranistas estão familiarizados com a frustração de desperdiçarem tempo precioso na longa fila de carros.

“Isto vem crescendo naturalmente, simplesmente postando no website da prefeitura”, explicou Masterson.

Desde então, mais uma dúzia de cidades juntaram-se ao Viply, incluindo Long Branch e Ship Bottom. As outras são: Asbury Park, Avalon, Bradley Beach, Ocean Grove em Neptune Township, Sea Bright, Seaside Heights, Stone Harbor, Brigantine e Beach Haven. Masterson acrescentou que a companhia dele está em negociação com outras duas cidades que também vendam passes online nesse verão.

Para usar o Viply, o usuário deve baixar o aplicativo nos aparelhos iPhone ou Android, inserir a informação do cartão de crédito, selecionar a praia onde ele deseja adquirir passes diários, semanais ou sazonais e efetuar o pagamento. Uma chegando à praia, ative o app no aparelho celular e passe a tela frente ao scanner. O verificador emitirá um passe regular para ser posto em qualquer lugar que o veranista quiser. O Viply possui um website indicando quais praias utilizam o aplicativo, assim como páginas informando os preços dos passes e outras informações relevantes.

Masterson informou que 80 mil pessoas registraram para passes de praia através do Viply no final do último verão e o número tende a continuar a crescer, enquanto mais cidades juntam-se à plataforma e as já cadastradas atraem mais veranistas.