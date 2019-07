Pré-adolescente brasileira é vítima fatal de depressão em CT

Manuela Maria Macedo Silveira, de 12 anos, faleceu no sábado (6), na cidade de Bethel (CT)

No sábado (6), a pré-adolescente Manuela Maria Macedo Silveira, de 12 anos de idade, moradora na cidade de Bethel (CT), tornou-se mais uma vítima fatal da depressão. A jovem era filha do casal Márcia e Erik, irmã de Alyss e aluna da Bethel Middle School. Os familiares não detalharam o falecimento, apenas o motivo e que ele ocorreu na residência da família.

Ainda no sábado (6), o Pastor Juracy de Souza, da Free Methodist Church iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/manuela-maria-macedo-silveira-funeral; cujo objetivo era arrecadar US$ 10 mil para o velório e sepultamento de Manuela Maria. Até à tarde de quarta-feira (10), haviam sido angariados US$ 17.594, quase o dobro do valor pedido.

“Manuela Macedo Silveira, 12 anos de idade, faleceu no dia de hoje, 07/06/2019, em sua residência, em Bethel, Connecticut. Filha de Márcia e Erik, irmã de Alyss, estudante da Bethel Middle School e a família e amigos sentem muito o fato ocorrido. Ela foi mais uma vitima da depressão.

Nesta hora, rogamos a todos que os ajudem com orações e intervenham como puderem para os custos dos serviços funerários. Desde já, agradecem e pedem a Deus que abençoe a ação de cada um de vocês”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Várias pessoas postaram no GoFundMe.com mensagens de carinho e pesar para a família enlutada; algumas delas alertando sobre os perigos da depressão:

“Palavras não podem expressar o quando o meu coração dói por você e sua família”, postou Lisa Torres.

“Nós sofremos com a perda da Manuela e manteremos a família dela em nossas orações”, postou Mateo Romero.

“Eu sinto muito pela sua perda. As minhas orações estão com você e sua família”, postou David Asano.

“Nós estamos pensando em você e agora você é um anjo. Descanse em paz Manny. Rylee, Bryelle e Courtney”, postou Courtney.

“Eu lembro-me o quanto você tinha orgulho da pequena Manuela. Apesar de eu ter visto vocês por muitos anos, o coração dói por sua família”, postou Terri Passig.

“Por favor, mantenham linhas diretas de comunicação com seus filhos. Sem julgamentos, apenas compreensão”, Christy Nieves.

“O meu coração dói pela família dela. A depressão é conhecida como uma doença silenciosa. Eu sinto muito”, postou Downe Konrhaas.

O funeral será realizado de 6 da tarde às 9 da noite no dia 11, quinta-feira, no 155 da Main Street, em Danbury (CT), Comunidade Logos, na Free Methodist Church. Contato com o Pastor Juracy através do telefone: (203) 417-7220.