Preço da gasolina cairá após o verão

Na quarta-feira (29), o preço médio da gasolina em todo o país circulou em torno de US$ 2,84

Especialistas preveem que o preço do galão de gasolina cairá depois do fim do verão. Segundo a (Automóvel Clube da América) AAA, a média nacional cairá de US$ 2,70 nos próximos meses, ou seja, 14 centavos a menos que a média atual e 25 centavos a menos que o valor mais alto registrado esse ano, US$ 2,97 em maio.

“A forma mais barata de produzir gasolina e preço relativamente estável do óleo cru em agosto, combinado a queda antecipada do consumo depois do Feriado do Dia do Trabalho, significa que os consumidores perceberão quedas quando encherem os tanques de gasolina no outono”, disse Jeanette Casselano, porta-voz da AAA.

Na quarta-feira (29), o preço médio da gasolina em todo o país circulou em torno de US$ 2,84. Com o final dos meses de verão, os preços tendem a seguir a queda cíclica, incluindo a mudança para o consumo da gasolina aditivada, mais barata de produzir, em setembro e a redução de viagens de férias.

Entretanto, a previsão otimista do AAA também tem como base influencias externas, como o preço do petróleo, tensões geopolíticas e a “ameaça distante de furacões”, acrescentou Casselano. Apesar disso, a atividade da OPEC (Organização dos Países Produtores de Petróleo) e colapso contínuo da economia na Venezuela também poderão afetar os preços.

A tendência em 2018 seguiu anos após anos de aumento no preço da gasolina, durante o qual a AAA enfatizou que a média nacional tem sido 41 centavos acima neste ano quando comparada com 2017. Em alguns estados, incluindo a Califórnia e o Havaí, a média de preços tem sido 50 centavos mais alta em comparação com o ano passado. Os locais onde foram registrados os aumentos menores incluem: Nebraska (35 centavos), Iowa e Louisiana (36 centavos), Missouri e Dakota do Sul (37 centavos).