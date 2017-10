Preço da gasolina pode cair em NJ

O valor do galão da gasolina poderá cair entre US$ 0.10 e US$ 0.30 nos próximos 90 dias

O valor do galão de gasolina poderá cair até US$ 0.30 durante o último quadrimestre do ano, informaram especialistas. Durante esse período, o preço pode ser inferior aos US$ 2.40 por galão que os motoristas pagaram em 2015, mas não mais baixo que os US$ 2.17 cobrados em 2016, disse Tom Kloza, analista do Oil Price Information Service, Global Head of Energy Analysis.

“A gasolina cairá, você verá mais dessa queda”, disse ele.

Existe a probabilidade de o preço da gasolina cair entre US$ 0.10 e US$ 0.30 o galão nos próximos 90 dias, previu ele. Entretanto, os motoristas não devem esperar a mesma média de preço ocorrida em 2016, o que o analista considerou uma anomalia.

Os preços da gasolina e petróleo foram elevados devido à passagem do furacão Harvey, que fechou temporariamente 1 quinto das refinarias dos EUA. O aumento do preço do óleo cru deu início à especulações no mercado financeiro, o que Kloza disse que os motoristas devem ignorar.

“Eu não concordo com essas especulações. Eles (especuladores) ficaram entusiasmados porque finalmente nesse ano os preços giraram em torno de US$ 50 o barril de petróleo”, comentou.

O preço do petróleo oscilou semana passada, antes de fechar em US$ 51.57 o barril na bolsa New York Mercantile Exchange, informou a NASDAQ. A venda da gasolina a varejo apresentou queda durante 5 dias, ficando em US$ 1.61 o galão, na manhã de sexta-feira (6), que caiu ainda mais para US$ 1.58 no fechamento da bolsa de valores no final do dia.

“Nós estamos esperando por quedas modestas”, disse Kloza com relação ao preço da gasolina nessa semana. “Essas quedas não serão do tipo que inspirarão as pessoas a comprarem um barco ou Jet Ski, mas elas perceberão que o preço está caindo”.

Além da recuperação do furacão, espera-se a queda das 283 bilhões de milhas dirigidas em todo o país no mês de julho, o que provoca a queda dos preços, explicou o especialista.

A média do preço da gasolina regular em New Jersey foi de US$ 2.59 o galão na sexta-feira (6), segundo o GasBuddy.com, em contraste com US$ 2.67 na semana anterior. Os descontos giraram em torno de US$ 2.29 a US$ 2.35 o galão, a maioria nos postos de gasolina no sul do estado.