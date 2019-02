Predador sexual indocumentado é preso no Texas

Marvin Yovani Mejia Ramos, de 50 anos, usava um nome falso, mas foi preso depois de ter as impressões digitais verificadas

Na manhã de quarta-feira (30), um imigrante indocumentado que foi preso pelo menos 3 vezes por ter abusado sexualmente de crianças, foi detido durante uma parada de trânsito, no Texas. Marvin Yovani Mejia Ramos, de 50 anos, usava um nome falso, mas foi preso depois que um patrulheiro o viu trafegando ao longo da rodovia 69 North. A detenção ocorreu depois que as impressões digitais dele revelaram a verdadeira identidade, segundo o canal de TV local KHOU. Natural do México, ele transferido para a custódia do Departamento de Segurança Nacional (DHS).

“Ramos é um criminoso condenado bastante perigoso que está ilegalmente em nosso país”, postou no Facebook Kenneth Hayden, do 4º Precinto Constables. “Excelente trabalho do nosso patrulheiro que o localizou e mais uma vez o levou à justiça”.

Marvin cumpriu pena de 8 anos em Lancaster (CA), por abuso sexual contínuo de uma criança. Em Los Angeles, ele cumpriu 6 anos por mentir para a justiça, 6 anos por abusar sexualmente de um menor e 2 anos por atos libidinosos envolvendo uma crianças menor de 14 anos, postou no Facebook o Montgomery County Pct. 4 Constables.

Ele foi deportado em 2013 e novamente 2015 por dirigir intoxicado, publicou o jornal Houston Chronicle. Ramos foi parado quando dirigia um jipe Liberty, às 6 horas da manhã, por violações das leis de trânsito, informaram as autoridades.