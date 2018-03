Prefeita que alertou indocumentados rebate críticas de Trump

Em fevereiro, após saber que o ICE planejava uma série de batidas em Oakland (CA), Libby Schaaf alertou os residentes na cidade

Na quinta-feira (8), o Presidente Donald Trump criticou a prefeita de Oakland (CA), Libby Schaaf, por alertar os imigrantes indocumentados moradores na cidade que o Departamento de Imigração (ICE) realizaria batidas na região. Durante uma reunião na sala oval, Trump considerou a atitude dela “uma desgraça”. Entretanto, Schaaf ignorou o comentário com um sorriso. Usando a rede social favorita do Presidente, ela postou a mensagem no Twitter.

“Eu tenho o orgulho de vive em um país onde todos podem criticar as autoridades eleitas”, disse ela a jornalistas. A maior parte das críticas contra a decisão dela em alertar os indocumentados vem de fora da cidade que ela administra, frisou.

“Eu sou muito grata à população de Oakland; o sentimento de sentir-se apoiada, ser escutada, defendida, isso tem sido realmente maravilhoso para eu escutar”, acrescentou.

“Como você ousa demonizar os membros da nossa comunidade ao tentar amedrontar a população americana para fazê-la pensar que todos os residentes indocumentados são criminosos perigosos?” Questionou a Prefeita.

A decisão de Libby fez com que ela conquistasse proeminência nacional e a pôs em meio à batalha acirrada entre a administração Trump e as cidades e estados com relação aos imigrantes indocumentados. Na quarta-feira (7), o Procurador de Justiça Jeff Sessions atacou Libby. “Como você ousa sem necessidade pôr em risco a vida dos nossos agentes para promover a agenda radical da abertura das fronteiras?” Disse ele durante um discurso em Sacramento (CA).

O governador da Califórnia, Jerry Brown (D), criticou raivosamente a ação judicial que Sessions iniciou contra um pacote de leis aprovado no estado em defesa dos indocumentados. Ele considerou o processo um “malabarismo político”, acrescentando que o Procurador de Justiça soava mais como um apresentador do canal de TV Fox News do que uma “autoridade de segurança”.

Brown acrescentou que a administração atual estava “iniciando um reino do terror contra os imigrantes na Califórnia”. Ele disse que as ações do governo atual constituem “ir à guerra contra o estado da Califórnia, a propulsora da economia americana”.

“Não é sensato, não é certo e não se manterá”, concluiu Brown.