Prefeito de Chicago vai processar administração Trump por medidas contra cidades-santuário

A ação pede ao tribunal federal que impeça o corte de verba das cidades que protegem os indocumentados

Na segunda-feira (7), a Prefeitura de Chicago (Ill.) deu mais um passo na batalha que já dura vários meses contra a administração Trump, pedindo à uma Corte Federal que impeça o Procurador Geral Jeff Sessions de impor novas condições com relação à liberação de novas verbas federais. A ação judicial envolve condições específicas anunciadas por Sessions em julho para o programa Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant, ou Byrne JAG, o qual libera verba federal de apoio a esforços de manutenção da segurança local.

“O projeto de lei não pode ser inventado unilateralmente e injetado no programa Byrne JAG sem nunca ter sido aprovado pelo Congresso (na realidade foi avaliado e rejeitado) e que tornaria em órgãos federais as penitenciárias e delegacias de polícia locais, permitiria prisões sem mandados, espalharia o terror nas comunidades imigrantes e por último tornaria os residentes em Chicago menos seguros”, alegaram os advogados na ação judicial.

Em julho, Sessions anunciou que o Departamento de Justiça (DOJ) somente liberaria as verbas JAG àqueles que acatarem o estatuto federal que exige que as autoridades locais compartilhe com as autoridades federais as informações de imigrantes, acesso à penitenciárias e delegacias de polícia e informar com 48 horas adiantado a liberação de um imigrante indocumentado procurado pelas autoridades federais. Chicago alega que já coopera com a lei federal principal com relação ao assunto e que as novas condições são inconstitucionais, portanto, exigindo que a cidade violasse a lei estadual.

Rahm Emanuel, prefeito de Chicago, defendeu a ação judicial na segunda-feira (7), alegando que as novas estipulações do DOJ contras as cidades santuários prejudica a agenda de segurança atual.

“Nós queremos que você venha à Chicago, se acreditar no Sonho Americano”, disse Emanuel à imprensa. “Ao nos forçar, ou oi departamento de polícia, a escolher entre os valores da cidade e a filosofia do departamento de polícia, no policiamento comunitário, eu acho que é uma escolha falsa e prejudica a nossa agenda de segurança atual”.

“Nós iremos apresentar uma ação judicial alegando que o Departamento de Justiça está errado tendo como base direitos constitucionais e nós seremos sempre uma cidade receptiva. Além disso, também é verdade que o Departamento de Polícia faz parte da vizinhança, parte da comunidade, construída sob a premissa da confiança”, acrescentou.

O escritório de Emanuel disse num comunicado durante o final de semana que “a ação ilegal e errônea mais recente da administração Trump prejudica a segurança pública e viola” a Constituição. Ele acrescentou que a prefeitura está levando a administração ao tribunal “para garantir que políticas errôneas não ameacem a segurança dos nossos residentes”.

“O governo federal deveria estar trabalhando com as cidades para prover recursos necessários na melhoria da segurança pública e não inventando esquemas novos para reduzir os nossos recursos de combate ao crime”, disse Emanuel.

Ian Prior, porta-voz do DOJ, disse que “é especialmente trágico que o prefeito esteja menos preocupado com o tempo absurdo que ele esteja gastando e o dinheiro dos contribuintes ao proteger estrangeiros criminosos e colocando as autoridades de segurança em Chicago em grande risco”.

Em resposta, Emanuel rebateu que o número de tiroteios caiu na vizinhança em Englewood porque a polícia tem trabalhado com a comunidade. “Nós queremos que os residentes vejam o Departamento de Polícia como parceiro para tornar a cidade segura”, disse ele.

Em 2016, Chicago recebeu US$ 2.3 milhões de verba do JAG. Ao longo dos anos, a cidade tem comprado equipamentos de segurança, viaturas, rádios, entre outros, com o dinheiro.