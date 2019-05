Prefeito de Colatina será homenageado em Nova York

Sérgio Meneguelli tornou-se conhecido pela rigidez no combate à corrupção e o não desperdício do dinheiro público

De origem humilde, Sérgio Meneguelli, de 63 anos, “revolucionou” ao ser eleito ao cargo de prefeito de Colatina, a 2ª maior cidade do Espírito Santo. Ele já foi vereador do município por 4 mandatos e, em 2017, ganhou as eleições locais com 30.24% dos votos válidos.

A população de Colatina em 2018 foi estimada em 121.580 habitantes, sendo assim o 8º município mais populoso do estado. É uma das principais cidades do interior capixaba e sua influência abrange também municípios do leste mineiro. A cidade posiciona-se em 5º no ranking dos maiores IDH’s do estado, apresentando índice correspondente a 0,746, sendo este considerado alto para o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Entre os 5.565 municípios brasileiros, Colatina ocupa a 628ª no que tange ao mesmo item. A forma de Meneguelli de administrar esse importante polo econômico na região chamou a atenção das pessoas. Além disso, ele tornou-se conhecido pela rigidez no combate à corrupção e o não desperdício do dinheiro público.

. Cidadão comum:

Semanalmente, Sérgio pedala de bicicleta pelo centro de Colatina até à sede da Prefeitura e dedica o tempo disponível a ajudar pessoalmente os jardineiros a cuidarem dos canteiros de plantas, desde de ter sido eleito. Tal comportamento, nada comum entre os políticos tradicionais brasileiros, chamou a atenção das pessoas e, em decorrência disso, ele será agraciado com o troféu “Notable Brazilian Award”, em Manhattan (NY). O evento anual, que está em sua 9ª edição, é conferido às pessoas que mantêm uma agenda de compromissos sociais, morais e políticos em favor da nação brasileira. A premiação é realizada pela Brazilian Community Heritage Foundation (BCHF) em parceria com o jornal Brazilian Times.

A popularidade de Meneguelli é tanta que ele é seguido por quase 1 milhão de admiradores nas redes sociais. Ele costuma dizer que “não é prefeito e sim está prefeito”, destacando a importância de os políticos eleitos darem o exemplo à população. Com recursos próprios, ou seja, sem gastar dinheiro público, Sérgio estará em Nova York em 8 de junho para receber a homenagem.

Durante o carnaval de 2017, Meneguelli aproveitou que a cidade estava vazia no feriado e ajudou a revitalizar alguns canteiros. A ação foi destaque na mídia e as fotos dele literalmente com as mãos na terra viralizou nas redes sociais. Na ocasião, ele comentou que planejava, até o final da gestão dele, deixar Colatina mais arborizada e florida.

Além disso, também serão agraciados jornalistas, empresários, ativistas, artistas, profissionais liberais, enfim, todos aqueles que contribuem de forma positiva para a imagem do Brasil no exterior.