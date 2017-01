Prefeito de Newark reafirma apoio aos imigrantes indocumentados da cidade

Vários prefeitos no Estado Jardim prometeram manter a política “cidade santuário”, independente do que Washington-DC decida

Os líderes das cidades em New Jersey que prometeram proteger os residentes indocumentados das autoridades migratórias foram surpreendidos na quarta-feira (25) com vários decretos de lei assinados pelo Presidente Donald Trump. As ordens podem impactar profundamente a política adotada pelas cidades santuários.

“Newark continuará a proteger os imigrantes indocumentados independente de qualquer ordem executiva emitida pelo Presidente Trump”, disse o Prefeito Ras Baraka, da cidade de Newark, onde se concentra um grande número de imigrantes brasileiros.

“Newark possui a política de proteger os imigrantes indocumentados da deportação pelas autoridades migratórias. Nós não vemos razão nenhuma para alterar essa política”, acrescentou.

Baraka prometeu após a vitória de Trump proteger a população imigrante da maior cidade do Estado Jardim e somente prender os estrangeiros que se envolverem em atividades criminosas. Prefeitos em outras cidades, como Steven Fulop em Jersey City, fizeram promessas similares.

“Nós planejamos manter os nossos princípios e valores enquanto cidade”, disse Fulop através de um comunicado na quarta-feira (25), no mesmo dia em que Trump assinou os decretos. “Jersey City foi fundada como uma cidade de imigrantes, portanto, não estamos dispostos a separar famílias ou prejudicar os imigrantes que estão nesse país”.

A vitória de Trump encorajou vários municípios em New Jersey a confirmar seu status como “cidade santuário”. A decisão limita a cooperação da polícia local com os agentes do Departamento de Imigração (ICE), segundo o Serviço de Pesquisas do Congresso.

Em dezembro de 2016, East Orange aprovou a lei municipal de cidade santuário e poucos dias depois da posse de Trump, Maplewood assinou também, a ordenança que impede a polícia local ajudar os agentes de imigração a identificarem e prenderem estrangeiros tendo como base somente o status migratório.

“Em virtude do clima político em Washington (DC), é importante para o Comitê Municipal de Maplewood deixar bastante claro a nossa intenção em manter os direitos constitucional e a liberdade para todos”, disse Vic DeLuca, prefeito de Maplewood.

“Nós não participaremos na separação de pessoas tendo como base a cidadania ou status migratório e nem as discriminaremos ou registraremos porque de onde eles são e em que eles acreditam”, acrescentou.

Grupos de ativistas, como o New Jersey Working Families e o New Jersey Alliance for Immigrant Justice, prometeram apoio às outras cidades que planejam implantar políticas similares e tornar New Jersey em um “estado santuário”. Até um grupo de professores em Newark se envolveu no assunto e, na terça-feira (25), apresentou uma petição ao Distrito Escolar na qual pede o sigilo das informações dos estudantes imigrantes.

O prefeito de East Orange, Lester Taylor, concordou na quarta-feira (25) com a decisão dos outros prefeitos, embora tenha admitido que eles “não têm a mínima ideia” de como esses decretos de lei impactarão as cidades. Mesmo assim, “nós não temos a mínima intenção de mudar a nossa posição, independente do que acontece em Washington (DC). East Orange é e sempre será um lugar seguro para as pessoas chamarem de lar”, disse Taylor.

Especialistas afirmam que ainda é cedo demais para saber qual será o impacto dos decretos de lei assinados por Trump nas cidades santuários. “Apesar de não sabermos ainda como as ordens executivas de Newark atuarão, elas podem impactar cidades santuários como Newark”, disse Matthew Hale, professor de Ciência Política da Universidade Seton Hall. “A imigração é geralmente considerada âmbito federal e, caso haja ações judiciais, a lei federal supera as ordenanças estaduais e municipais”.

Entretanto, o professor frisou que os decretos de lei não entram em vigor imediatamente. O Congresso pode se recusar a liberar dinheiro para implantá-los ou aprovar leis que os anulem. Uma das primeiras ações de Barack Obama como presidente foi uma ordem executiva para fechar a penitenciária de Guantamo Bay, que permanece aberta até hoje.