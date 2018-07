Prefeito de Nova York pede o fim do ICE

Bill de Blasio disse acreditar que o país necessita de “algum tipo de regulamentação migratória sensível e transparente”

Na sexta-feira (29), o Prefeito Bill de Blasio pediu o fim do Departamento de Imigração (ICE) durante uma entrevista com o apresentador Brian Lehrer no canal WNYC; utilizando o mesmo argumento que levou à vitória Alexandria Ocasio Cortez, de 28 anos. Ela venceu nas eleições primárias o deputado federal veterano Joseph Crowley (D-Queens). O comentário fez com que Blasio seja incluído na lista crescente de políticos que querem a extinção do ICE.

“Eu acho que a senhorita Cortez está certa”, disse Blásio, que apoiou Crowler. “Nós deveríamos abolir o ICE. Nós deveríamos criar algo melhor; algo diferente. Da forma com que isso se desenvolveu, tornou-se punitivo, uma ferramenta negativa de divisão e isso não é mais aceitável”.

O Prefeito disse acreditar que o país necessita de “algum tipo de regulamentação migratória sensível e transparente”.

“O ICE não é aquilo. O ICE tem provado que não pode ser aquilo. A vez do ICE já foi”, comentou Blasio. “Ele está quebrado. Ele foi enviado à uma missão muito negativa, divisora e não pode funcionar da forma que é”.

Blasio uniu-se ao crescente grupo de democratas progressistas contra o ICE. A atriz Cynthia Nixon, que concorre contra o Governador Cuomo para a nomeação democrata, pediu o fim do órgão há poucas semanas. Entretanto, alguns ativistas que criticaram o Prefeito por ter posto em perigo o bem-estar de imigrantes indocumentados através de prisões por delitos pequenos, demonstraram ceticismo com relação à posição dele. Eles citaram a cooperação da cidade com o ICE quando um indivíduo comete uma série de crimes graves e a recusa dele em liberar verba para a defesa legal de pessoas que estão em processo de deportação.

“Sim, Sr. Prefeito, #AbolishICE, mas TAMBÉM, acabe com o seu esforço perigoso de negar representação legal a inúmeros imigrantes por toda NY”, postou no Twitter o Vereador Carlos Menchaca (D-Brooklyn).

O Prefeito elogiou Cortez como membro da “ala” progressista do Partido Democrata, mas defendeu o apoio dele a Crowley, que era o 4º do topo na liderança democrata na Câmara dos Deputados e que também comanda o partido no Condado de Queens. Blasio argumentou que a posição de poder de Crowley na Câmara seria importante para a cidade.