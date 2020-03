Prefeito põe toda a cidade de Newark em “quarentena”

Até o momento, o município, tem 123 casos confirmados de coronavírus e um total de 2 mortes

Na quarta-feira (25), em um amplo esforço para reforçar a defesa de Newark (NJ) contra a disseminação do coronavírus, o Prefeito Ras J. Baraka anunciou um mandato estrito de “toque de recolher” em toda a cidade que será aplicado mais rigorosa. Até o momento, o município, tem 123 casos confirmados de coronavírus (Covid-19) e um total de 2 mortes.

O Prefeito recomenda que as pessoas fiquem em casa e não saiam a menos que seja emergência. Exceções: ir ao supermercado, loja local para itens essenciais, farmácia, médico, passear com cães, sair e tomar ar fresco em frente ou atrás de casa/porta/varanda/terraço ou compromisso profissional essencial.

Além disso, as crianças precisam estar acompanhadas por um adulto e as pessoas devem deixar suas casas apenas em pares. Nos casos em que isso não seja possível, como famílias monoparentais/avós, o máximo deve ser uma família de não mais que 5 por vez. Enquanto estiverem fora, eles precisam manter a recomendação do Center for Disease Control (CDC) de manter um metro e meio de distância. Ainda na quarta-feira (25), o Prefeito enviou uma carta a todas as empresas abertas exigindo que elas reforçassem o distanciamento social em suas instalações.

“Temos que levar essa situação muito, muito a sério”, disse o Prefeito. “A maioria de nossos moradores entende isso e está seguindo as regras. Mas alguns não estão e continuam a se aglomerar nas ruas e não mantêm uma distância social adequada. Essas pessoas estão colocando sua própria saúde em risco, assim como todos com quem entram em contato. É perigoso e isso tem que parar”.

O diretor de segurança pública, Anthony F. Ambrose, alertou que a polícia aplicará agressivamente as regras.

“Continuaremos a sair com os alto-falantes afastando as pessoas das esquinas e ruas”, disse Ambrose. “Começaremos com avisos verbais. Queremos salvar vidas, não efetuar prisões. Trata-se de uma questão de segurança pública e a comunidade tem a mesma responsabilidade de garantir que todos fiquemos saudáveis e seguros. Portanto, peço aos nossos residentes que chamem a polícia se virem grupos de pessoas saindo e violando esse mandato”.

Na semana passada, as áreas de preocupação relativas ao coronavírus foram mapeadas pelo Departamento de Saúde e Bem-Estar Comunitário da Cidade, Departamento de Segurança Pública e pelo Escritório de Gerenciamento de Emergências e, consequentemente, Baraka ordenou toque de recolher rigoroso para 3 áreas distintas da cidade. A quarentena de toda a cidade entrou em vigor às 8:00 pm de quarta-feira (25).