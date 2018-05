Prefeito Ras Baraka é reeleito com vantagem esmagadora

Ele conquistou 21.490 votos (77.3%) contra a oponente Gayle Chaneyfield Jenkins, que ficou atrás com 6.314 (22.7%)

Na noite de terça-feira (8), 4 anos após se tornar o prefeito da maior cidade de New Jersey, Ras Baraka conquistou com vantagem a reeleição com a ajuda de alguns antigos detratores, incluindo o Senador Federal Cory Booker. Baraka, ex-diretor escolar e filho do falecido poeta e ativista comunitário Amiri Baraka, foi reeleito com mais de 3 quartos dos votos contra a Vereadora Gayle Chaneyfield Jenkins, que tentava se tornar a primeira prefeita da cidade.

. Renascença em Newark:

“Apesar daquilo que as pessoas tentam fazer com que vocês acreditem; vocês podem ver o que está acontecendo em Newark”, disse Baraka em seu discurso de vitória aos apoiadores. “Nós nunca dissemos que era perfeito. Nós nunca dissemos que as coisas não poderiam melhorar; tudo o que dissemos é que estávamos nos movendo na direção certa”.

Durante a campanha, Jenkins constantemente acusou a administração de Baraka de perpetuar a cultura de intimidação e perseguição, entretanto, Baraka rebateu considerando a disputa “feia” e repleta de ataques à família dele. “Isso se tornou numa eleição bastante feia e perigosa”, disse ele. “Os ataques à minha família, a mim, às pessoas que me cercam, o tipo de coisas feias que foram ditas; eles tentaram nos destruir e matar de uma vez por todas”.

“Isso é remanescente do passado e que será jogado na lata do lixo”, acrescentou. “Nós não somos o reality TV show do estado”.

Esse ano, o número de eleitores que compareceram às urnas para votar para prefeito totalizou 29 mil, em contraste com 45 mil em 2014.

. Apoio de Booker a Baraka:

Baraka recebeu o apoio de Booker, ex-prefeito de Newark que deixou o cargo em 2013 para substituir o falecido Senador Frank Lautenberg. No ano seguinte, Booker apoiou o rival de Baraka, Shavar Jeffries, nas eleições municipais.

O Prefeito citou a explosão imobiliária na zona central da cidade, o declínio da criminalidade e a inclusão de Newark na lista dos 20 municípios finalistas que concorrem para abrigar a 2ª sede da gigante do varejo online Amazon.

Já na capital Trenton a disputa não será decidida antes de junho. O empresário local Paul Perez, que administra uma ONG na cidade, liderou os votos entre os 7 candidatos que concorrem ao cargo vago. Ele conquistou 29% dos votos, seguido pelo deputado democrata Reed Gusciora, que totalizou cerca de 21%.

. Processo de revitalização:

Nos últimos anos, a região central de Newark vem passando por um processo acelerado de revitalização. Um exemplo disso é o prédio da antiga fábrica de produtos elétricos Westinghouse, ao lado da estação de trem na Broad Street, no centro de Newark, que ficou desocupado durante várias décadas até ser vendido e demolido em 2008. Na ocasião, o projeto de substituir a antiga estrutura com um conjunto residencial de 25 andares foi abandonado, embora a antiga estrutura tivesse sido derrubada e o terreno ficado vazio. Agora, existe uma nova proposta no horizonte, o que pode significar no investimento de US$ 1 bilhão no centro da cidade. Nessa semana, a SJP Properties e a Aetna Realty anunciaram planos de construir uma torre com 2 milhões de pés quadrados de espaço, sendo comercial, residencial e varejo.

Um esboço do projeto mostra duas torres comerciais com uma praça ao ar-livre. “A localização dessa propriedade é excepcional devido às variedades de transporte, além de a cidade estar passando por um processo de revitalização sem precedentes”, disse David Braka, da Aetna Realty.