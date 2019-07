Prefeito Ras Baraka hasteia bandeira LGBTQ

O evento marcou o início das comemorações do “Newark Gay Pride Week”

Na tarde de quinta-feira (11), às 6:00 pm, o Prefeito Ras J. Baraka, acompanhado pela Comissão Municipal de Conselho & Assuntos das lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexo e curiosos (LGBTQ), além de outros dignitários, hastearam a Bandeira do Orgulho como parte da “Newark Gay Pride Week”. O evento ocorreu na Rotunda no 1º andar na sede da Prefeitura de Newark, na 920 Broad Street.

A bandeira do arco-íris, símbolo universal do orgulho LGBTQ, ficará hasteada no prédio da Prefeitura de Newark durante a duração da anual 14ª Newark Pride Week. O Prefeito Baraka comprometeu-se firmemente em apoiar as necessidades e igualdade da comunidade LGBTQ. Há 10 anos, a Prefeitura de Newark criou a 1ª Comissão LGBTQ. Este ano marca o 14º aniversário do orgulho em Newark na comunidade LGBTQ e celebra as conquistas e progresso de Newark e comunidade global com relação ao avanço e inclusão dos indivíduos LGBTQ.

Após o hasteamento da bandeira, houve uma recepção e apresentações na Rotunda da sede da Prefeitura marcando o início da semana Newark Gay Prides com eventos que vão desde comédia, Skate Party, House Music, declamações de poemas, noite de dança, atividades comunitárias e um dia inteiro de festival, com a parada como grande final, no domingo (14), com início ao meio-dia.

Informações: newarkgaypride no Facebook ou e-mail: [email protected]