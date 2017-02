Prefeitura confirma que não há blitz da polícia com o ICE em Newark

Rumores de que viaturas da imigração estariam realizando uma batida na South Street geraram temor entre os moradores do Ironbound

Na quinta-feira (23), o diretor do Departamento de Segurança Pública de Newark, Anthony F. Ambrose, informou que o Departamento de Polícia de Newark (NPD) não está realizando batidas migratórias ou blitz para deter imigrantes indocumentados. O NPD rotineiramente realiza blitz nas ruas da cidade com o objetivo de combater o excesso de velocidade ou outras violação das leis de trânsito. Depois de uma bliz recente ocorrida na South St., no bairro do Ironbound, circularam rumores de que a operação teria o objetivo de deter imigrantes indocumentados. Os agentes do NPD não estão realizando nenhuma ação que vise a verificação do status migratório de qualquer indivíduo ou grupo, informou Ambrose através de um comunicado enviado à imprensa.

Na quinta-feira (23), circularam no bairro do Ironbound, em Newark, rumores de que viaturas do Departamento de Imigração (ICE) estariam realizando uma batida na South Street. A notícia gerou temor e apreensão entre os imigrantes residentes na região. Entretanto, na tarde do mesmo dia, o Capitão Rodolfo Perez, do Departamento de Polícia de Newark, informou que a blitz não teve nada a ver com a imigração e sim em decorrência de um tiroteio ocorrido no interior do conjunto habitacional popular (Project) há poucos dias. O local é temido na vizinhança pela periculosidade e tráfico de drogas. Ele acrescentou que Newark é uma cidade “santuário”, portanto, não colabora com o ICE.

O capitão de polícia adiantou que realizará brevemente uma reunião pública durante a qual explicará aos moradores a política das autoridades municipais com relação às comunidades imigrantes.

Desde a posse do Presidente Donald Trump, ativistas e imigrantes temem que ele ponha em prática a promessa de campanha de deportar todos os 11.3 milhões de indocumentados que vivem nos Estados Unidos. Na sexta-feira (17), a agência de notícias The Associated Press (AP) divulgou que obteve um memorando que detalha a proposta de utilizar os agentes da Guarda Nacional para localizar, prender e deportar imigrantes indocumentados. O documento de 11 páginas pede a militarização do cumprimento das leis migratórias no total de 11 estados.

O memorando incluía 4 estados que fazem fronteira com o México: Califórnia, Arizona, Novo México e Texas, além de outros estados vizinhos: Oregon, Nevada, Utah, Colorado, Oklahoma, Arkansas e Louisiana. O documento teria sido redigido pelo secretário do Departamento de Segurança Nacional, John Kelly, um general reformado da Marinha, segundo a AP. Entretanto, em menos de 1 hora depois que o fato foi publicado, a Casa Branca o considerou falso. “Isso é 100% ilegítimo”, disse o porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, aos repórteres a bordo do avião Air Force One. “Isso é falso. É irresponsável dizer isso”.

“Não há esforço algum em deter, utilizar a Guarda Nacional para prender imigrantes ilegais”, acrescentou Sean, entretanto, o porta-voz não detalhou se a Casa Branca nunca avaliou a proposta.

“Eu não sei o que poderia possivelmente circular pelas ruas, mas sei que não há ação alguma para fazer o que é possivelmente sugerido”, acrescentou. “Esse não é um documento da Casa Branca”.