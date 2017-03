Prefeitura de Newark alerta moradores para o frio

Tempestade prevista para a noite de quinta (9) para sexta-feira (10) fará com que a temperatura caia para 15º graus (-9º Celsius)

O Prefeito Ras J. Baraka, o Conselho Municipal de Newark, o Departamento de Saúde e Bem-Estar Comunitário e o Departamento de Controle de Emergências alertaram os moradores na cidade sobre a onda de frio que se aproxima da região no final de semana. A prefeitura disponibilizará um “Centro de Aquecimento” para os residentes como local temporário e refúgio das baixas temperaturas. O alerta foi dado depois da previsão que uma tempestade se aproxima da região nordeste dos EUA na noite de quinta (9) para sexta-feira (10), fazendo com que a temperatura caia para 15º graus (-9º Celsius).

O Departamento de Saúde e Bem-Estar Comunitário vem monitorando as condições climáticas e o “Code Blue” entrará em vigor na sexta-feira (10). O centro ficará aberto desde sexta-feira até domingo (12), das 8:00 pm às 8:00 am, no John F. Kennedy Recreation Center, localizado na 211 West Kinney Street, na região central da cidade. Os residentes que forem ao centro serão guiados por assistentes onde poderão se aquecer. O centro permanecerá aberto nos dias em que a temperatura estiver abaixo de 15º graus (-9º Celsius). Os moradores de rua que forem a clínica serão atendidos por assistentes sociais para conseguirem vagas em abrigos durante a noite.

O Departamento de Saúde & Bem-Estar Comunitário alertou os residentes sobre os perigos provocados pelo frio. Agasalhos apropriados e a proteção contra o vento e humidade são importantes, mesmo que as condições climáticas não pareçam perigosas. As luvas e meias devem ser mantidas as mais secas possíveis. Sapatos à prova d’água e que não impedem a circulação são essenciais em temperaturas baixas. Cobrir a cabeça é importante, uma vez que 30% da perda de calor no corpo ocorre pela cabeça.

Para comunicar a falta de aquecimento ou água quente no apartamento, os moradores devem contatar o Departamento de Cumprimento dos Códigos através dos tel.: (973) 733-6471 ou (973) 733-6481.