Prefeitura de NJ pagará Uber para residentes alcoolizados

Washington Township lançou o programa “Saves Lives”, cujo objetivo é impedir acidentes decorrentes do consumo excessivo de álcool

Todos os moradores em Washington Township que frequentar bares e restaurantes locais e se excederem no consumo de bebidas alcóolicas não precisarão correr o risco de ser presos, ferir ou matar alguém quando retornarem para casa. O programa novo “Washington Township Saves Lives”, no Condado de Gloucester, oferecerá aos residentes uma opção de transporte grátis e seguro.

“Caso somente uma vida seja salva, o programa será um sucesso enorme”, disse o Chefe Patrick M. Gurksik, do Departamento de Polícia de Washington Township, sobre a parceria com o Uber anunciada na quarta-feira (14).

Inicialmente, 16 restaurantes e bares locais estão participando do programa em Washington Township. A parceria ocorreu depois da implantação vitoriosa do programa nas cidades de Evesham e Voorhess e Washington Township está sendo patrocinada pelas contribuições locais ao Whashington Township Saves Lives Foundation, portanto, não sendo subsidiado pelos impostos dos contribuintes, detalharam as autoridades.

Através do aplicativo (app) do Uber, que pode ser instalado gratuitamente em qualquer telefone celular, a pessoa pode requisitar o serviço. As viagens grátis vigorarão das 9:00 pm à 1:00 am, de segunda a quinta-feira, e das 9:00 pm às 2:00 am, de sexta-feira a domingo. O programa começará no sábado (17), nas comemorações do Saint Patrick’s Day, no município.

“Nós sabemos que quando as pessoas possuem formas seguras e confiáveis de retornarem aos seus lares, elas fazem escolhas sensatas e os incidentes envolvendo motoristas alcoolizados diminuem”, disse Craig Ewer, porta-voz do Uber em New Jersey.

Aqueles que desejam tirar vantagem das viagens grátis devem residir em Washington Township e frequentar um dos 16 bares e restaurantes participantes no programa. “As estatísticas são alarmantes e o perigo real”, disse Joan Gattinelli, prefeita de Washington Township, sobre o problema e a carnificina que ele provoca. “Eu realmente acredito que com esse programa não há absolutamente desculpas para estar atrás de um volante sob a influência de álcool”.